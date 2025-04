Fußball Saison 204/25 Bezirksliga FC Penzberg gegen SV Aubing am 14. September 2024 Penzbergs Dominik Dominik Bacher im weißen Trikot – Foto: Andreas Mayr

„Definitiv keine Bezirksliga-Mannschaft“ – Auch Penzberg scheitert am Spitzenreiter Aubing Bezirksliga Süd Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd SV Aubing FC Penzberg

Der formstarke FC Penzberg verliert 2:5 beim Tabellenführer aus Aubing. Der SVA ist zu Hause seit fast zwei Jahren ungeschlagen.

Ein Spiel in Aubing ist an und für sich eine Attraktion. Der hiesige Fanclub sorgt dafür, dass sich eine Heimpartie nicht wie Bezirksliga anfühlt. Die Männer und Frauen tragen Schals, schwenken Fahnen, schmettern Fangesänge. Und vor allem jubeln sie. „Mit den Fans fliegen die gerade. Das ist schon eine besondere Stimmung hier“, sagt Maximilian Bauer, der Trainer des 1. FC Penzberg. Das mit dem Fliegen muss man beinahe wörtlich nehmen. Denn die Aubinger sind in andere Sphären abgehoben. Zuhause haben sie seit annähernd zwei Jahren nicht verloren. Zuletzt im Mai 2023. Auch die Penzberger – bis dato das Team der Stunde in der Bezirksliga Süd – schafften es nicht, diese Ausnahmeserie zu brechen. Mit 2:5 (2:1) verloren sie das Top-Duell der Runde. Auch wenn das alles dramatischer klingt als es war. So., 06.04.2025, 14:30 Uhr SV Aubing München SV Aubing 1. FC Penzberg FC Penzberg 5 2 Abpfiff

Das Fazit des FCP-Trainers zielte daher auch eher auf die Aubinger Herrlichkeit ab. „Heute hat eine gute Bezirksliga-Mannschaft gegen eine gespielt, die definitiv keine Bezirksliga-Mannschaft ist“, hielt Maximilian Bauer fest. Was die Aubinger seit mittlerweile zwei Saisons fabrizieren, gehört zweifelsfrei in die Landesliga – und auch dort eher in den vorderen Regionen einsortiert. Wäre der sportliche Glanz nicht genug, ist da auch noch die Präsentation von Verein, Team und Trainer, die die Penzberger aufs Höchste beeindruckten. „Alles top, wie du hier empfangen wirst“, schwärmt Maxi Bauer. Mit seinen Mannen wollte er deshalb nicht zu sehr schimpfen. Wenigstens für 65 Minuten habe der FCP im Verbund vernünftig gearbeitet. Nur die Schlussphase schlug ihm auf den Magen. Allzu schnell und leicht schenkten die Penzberger am Ende die Tore her. Bauer stand draußen und dachte sich: „Jungs, lasst euch doch nicht abschießen.“ Wenigstens in Hälfte eins schien gar die Sensation möglich. Dominik Bacher schoss die Gäste mit der ersten Aktion in Führung und nährte bei seinem Coach das Gefühl, „das kann heute klappen“. Wie sich herausstellte, war das 1:0 nur so etwas wie die Eröffnung einer Schachpartie. Das Spiel begann erst danach.