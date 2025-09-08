 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Chris Weiszhar

"Definitiv einer für Nagelsmann": Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Lustiges und Kurioses zusammen gefasst

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zu lachen/schmunzeln.

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
2
2
+Video

In der 17. Minute beim Spiel KSV Hessen Kassel vs. SG Sonnenhof Großaspach – Endstand: 2:2 (Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr)

Und unser Fabian "Fußballgott" Eisele macht da weiter, wo er aufgehört hat. Eine Liga höher, siebte Bude im sechsten Spiel. Hot-Take meinerseits an dieser Stelle: Definitiv einer für Nagelsmann. Auf geht's Julian - geb dir n' Ruck!

Liveticker von der Presse der SG Sonnenhof Großaspach

---

Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
0
1
Abpfiff

Vor Spielbeginn bei der Partie TSV Berg vs. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – Endstand: 0:1 (Sa., 06.09.2025, 15:30 Uhr)

Noch acht Minuten bis zum Anpfiff! Allerdings befinde ich mich auf Höhe der Basilika- immer diese 30er Zonen…

Liveticker von SK 3

---

Gestern, 15:00 Uhr
TSB Schwäbisch Gmünd
TSB Schwäbisch GmündGmünd
1. FC Stern Mögglingen
1. FC Stern MögglingenMögglingen
3
3
Abpfiff

Kurz vor Halbzeit zwei bei der Partie TSB Gmünd vs. 1. FC Stern Mögglingen – Endstand: 3:3 (So., 07.09.2025, 15:00 Uhr)

Auch der Wiederanpfiff verzögert sich - Schiri hat seine Karten in der Kabine vergessen.

Liveticker von Nico Schoch

________________
Nicolas BläseAutor