»Definitiv der Klassenerhalt möglich«: Ruderting & Alburg leben noch

Ein Lebenszeichen von Alburg? Am Wochenende gelang der Mannschaft ein wichtiger Sieg, der Hoffnung im Saisonendspurt macht. – Foto: Tobias Schwarz

17. Spieltag in der Frauen-Landesliga Süd: Der vergangene Spieltag war sicherlich ein richtungsweisender. Alburg holt enorm wichtige Punkte gegen Biberbach. Kirchberg holt gegen Überacker einen Punkt, während Frauenbiburg knapp in Ruderting gewinnt.

Im Niederbayernderby zwischen dem FC Ruderting und dem SV Frauenbiburg setzte sich der Spitzenreiter verdient durch. Die Gäste bestimmten über weite Phasen das Spielgeschehen und legten bereits vor der Pause den Grundstein für den Erfolg: Emma Bronheim brachte ihr Team früh in Führung (7.), ehe Eva Assmann kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte (38.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Julia Müller in der 60. Minute und brachte die Gastgeberinnen zurück ins Spiel, was der Begegnung in der Schlussphase zusätzliche Spannung verlieh. Letztlich sicherte sich der Tabellenführer die nächsten drei Punkte gegen ein stark kämpfendes Ruderting.

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Das Spiel haben wir zwar verloren, jedoch wäre mit etwas mehr Glück auch ein Punkt möglich gewesen. Frauenbiburg war insgesamt die bessere Mannschaft mit mehr Ballbesitz, dennoch konnten wir immer wieder kleine offensive Nadelstiche setzen und hatten vor dem 2:1 bereits eine große Chance, die wir leider nicht nutzen konnten. Mit dem Willen und dem Kampfgeist, den die Mannschaft gezeigt hat, ist im Saisonendspurt definitiv der Klassenerhalt noch möglich.“



Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Unterm Strich ein verdienter Sieg, den wir uns etwas ruhiger gewünscht hätten. Nach einer sehr guten ersten Halbzeit mit viel Kontrolle und einigen guten Chancen fanden wir nach der Pause nicht mehr gut ins Spiel. Trotzdem hatten wir weiterhin gute Möglichkeiten, die Partie zu entscheiden. Nach dem Anschlusstreffer wurden wir unsicher und Ruderting erhöhte den Druck. Da wir zudem unsere Konter nicht optimal ausspielten, mussten wir am Ende etwas zittern.“

Die Kirchbergerinnen haben sich am vergangenen Wochenende einen wichtigen Zähler gegen Überacker erkämpft. Dabei lag das Team von Markus Schwirzinger in der regulären Spielzeit zunächst mit einem Tor zurück. Karin Friedrich erlöste die Niederbayern mit ihrem Treffer in der Nachspielzeit und sicherte so den verdienten Auswärtspunkt. Markus Schwirzinger (Trainer SV Kirchberg i. Wald): „Die ersten 30 Minuten kamen wir überhaupt nicht ins Spiel. Gott sei Dank war die Chancenverwertung von Überacker in dieser Phase fahrlässig. Erst ab der 30. Minute schafften wir es, den Schalter umzulegen. In der zweiten Halbzeit bauten wir deutlich Druck auf und erarbeiteten uns auch Torchancen. Defensiv haben wir so gut wie nichts mehr zugelassen. Dass uns der Ausgleich erst in der Nachspielzeit gelang, ist zwar glücklich, aber aufgrund des Aufwands und des Willens der Mannschaft in der zweiten Halbzeit absolut verdient.“