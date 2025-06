Defensivtaktik geht nur zu Beginn auf: TSV Rott steht jetzt unter Druck

Der TSV Rott möchte in die Kreisklasse aufsteigen. Nach der ersten Partie, am Dienstag beim FC Hofstetten, ist klar: Die Aufgabe im Rückspiel wird sehr schwer.

Hofstetten – Die Null muss stehen. Also ein Gegentor soll unbedingt verhindert werden. Das war die Marschroute des TSV Rott im ersten Spiel der Relegation zur Kreisklasse beim FC Hofstetten. Diese Taktik ging aber nur bis kurz vor der Pause auf. Dann traf der Kreisklassist. Am Ende unterlag A-Klassist Rott in der Auswärtspartie am Dienstagabend vor knapp 600 Zuschauern mit 1:3.

„Da ist immer noch was drin“, gab sich Rotts Coach Pascal Jaensch danach trotzdem kämpferisch. „Wir müssen dazu aber mutiger auftreten“, sagte Jaensch unmittelbar nach Spielschluss. Das Rückspiel steigt am Freitag, 6. Juni, 18 Uhr, in Rott.

Die Mannschaften begannen die Partie sehr verhalten. Ein ungenauer Befreiungsversuch von Rotts Keeper Korbinian Paul (8.), der eine Halbchance der Hausherren zur Folge hatte, war lange Zeit der einzige Aufreger. Hofstetten verfügte in der Folge zwar über sehr viel Ballbesitz. Gefährlich wurden die Hausherren aber nur bei Ecken. Bei zwei solchen Aktionen köpften Florian Herdlitschka (14.) und Tim Hilker (27.) jeweils über den Kasten. Die beste Gelegenheit des FC Hofstetten vereitelte Paul, als er gegen den freistehenden Jonas Westphal (35.) parierte. Nach einer weiteren Kopfballchance im Anschluss an eine Ecke durch Michael Scherdi (38.) sorgte Rotts Johannes Dusch (41.) mit seinem Distanzschuss für die einzige Torannäherung der Gäste in der ersten Hälfte. Das torlose Remis brachte der A-Klassist aber nicht in die Halbzeit. Die sechste Ecke des FCH verwertete David Hartmann (44.) zum 1:0.

Durch den Gegentreffer mussten die Gäste nach der Pause ihre Mauertaktik aufgeben – und das brachte sofort Erfolg. Die erste Ecke der Rotter nutzte der gerade eingewechselte Frederik Reese (50.), der aus dem Hintergrund abgezogen hatte, zum 1:1. Hofstetten zeigte sich aber nicht geschockt. Eine Nachlässigkeit der TSV-Abwehr nutzte Christian Kaindl (59.) zur neuerlichen Führung. „Das waren wir nicht konsequent“, ärgerte sich Jaensch über das 1:2 aus TSV-Sicht. Gleich im Anschluss wurde Jonas Rankl an der Mittellinie rüde gefoult. Für die unvermittelte Härte in der bis dahin völlig fairen Partie sah Hofstettens Fabian Greif zu Recht die rote Karte (61.).

Wenig später unterlief Julian Storch ein Missgeschick: Er schlug über den Ball, sodass Westphal freie Bahn hatte und Paul zum 3:1 (65.) überwand. Rott erhöhte den Druck. Lukas Hofmann (75., 77.) scheiterte zweimal mit Distanzschüssen am Keeper. Danach rannten sich die Gäste immer wieder an der Hofstettener Deckung fest. Gefährlich wurde es nur noch einmal: In der Nachspielzeit produzierte der FCH fast ein Eigentor.