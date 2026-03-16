 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Defensivstütze verlängert trotz langer Zwangspause

CSC 03 Kassel bindet Urban

von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

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Hessenliga
CSC 03 Kassel
David Simoneit
David Simoneit
Marvin Urban
Marvin Urban
Leon Koch
Leon Koch

Der CSC 03 Kassel treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Marvin Urban eine wichtige Stütze in der Defensive gebunden. Der Innenverteidiger, der seit seinem Wechsel im Sommer 2024 schnell zu einer festen Größe geworden war, verlängerte seinen Vertrag bei den „Rothosen“ und soll damit auch über seine aktuelle Verletzungspause hinaus ein zentraler Bestandteil des Kaders bleiben.

Urban hatte sich in der Innenverteidigung mit Präsenz, Zweikampfstärke und Ruhe am Ball etabliert, ehe ihn in der Vorbereitung auf die Saison 2025/26 ein Kreuzbandriss stoppte. Seitdem arbeitet der 25-Jährige an seinem Comeback. Dass der Verein nun gerade in dieser Phase auf ihn setzt, ist ein klares Signal des Vertrauens – und unterstreicht, welchen Stellenwert Urban intern besitzt.

Für den CSC 03 ist die Verlängerung mehr als nur eine Personalentscheidung. In einer sportlich anspruchsvollen Lage halten die Kasseler damit einen Spieler, der ihrer Defensive Stabilität verleihen soll, sobald er wieder zur Verfügung steht. Zuvor hatten bereits David Simoneit und Leon Koch ihre Zusagen für die kommende Runde gegeben. Mit Urban bleibt nun ein weiterer wichtiger Baustein an Bord – wenn auch zunächst mit dem Blick auf die Rückkehr statt auf den sofortigen Einsatz.