Defensivstratege bleibt beim Regionalligisten

Leon kam zur Winterpause der Saison 2022/2023 zunächst per Leihe vom SC Verl zu uns und kann bereits 54 Einsätze für Nulldrei verbuchen.

Unser Defensivstratege Leon Bürger läuft auch in der kommenden Saison in unseren Vereinsfarben auf und verlängert seinen Vertrag bis mindestens 2026.

„Leon wurde in der Vergangenheit durch kleinere Verletzungen zurückgeworfen, was für ihn und uns sehr schade war. Immer wenn er fit im Einsatz ist, zeigt er sich für uns als Taktgeber im Aufbauspiel und wichtiger Spieler im Zentrum. Wir vertrauen auf seine besonderen Fähigkeiten, wie sein sauberes Passspiel auch unter Gegnerdruck, seine Ballsicherheit und die Erfahrung, die er aus Spielen in der 3. und 2. Liga mitbringt", sagt Sportvorstand Paul Bachmeyer.

Wir freuen uns, dass Leon seinen Vertrag bis 2026 verlängert hat. Unter Erfüllung von Spielzeitkriterien kann sich dieser sogar bis 2027 automatisch verlängern. Für den Saisonendspurt und die kommende Saison wünschen wir Leon Bürger eine verletzungsfreie Zeit.