Defensivstark und eiskalt: 1. FC Wülfrath überrascht in Kapellen

Auf der Gegenseite machte es Athanasios „Saki“ Xiros besser, der nach dem präzisen „Steckpass“ von Tom Paß dem gegnerischen Keeper Jan Pillekamp das Nachsehen gab (17.), der sein Team in der Folge in drei, vier Szenen vor weiteren Gegentoren bewahrte. Wie, nach dem klugen Zuspiel von El Boudihi (22.), bei der vielversprechenden Möglichkeit für Florian Schikowski (22.) und später dem Schrägschuss von Stefan Okkert, der ähnlich wie Ivezic erstmals in der Startelf stand. Nichts zu halten gab es indes für den SC-Schlussmann gegen den Kopfball des aufgerückten Abwehrchefs Bleckmann (83.) nach dem scharf vors Tor geschlagenen Schikowski-Freistoß. Da spielte Kapellen bereits in Unterzahl, weil sich Simon Sasse nach der unfairen Attacke an Jacob Sami Jawad, der dann zehn Minuten später angeschlagen ausgewechselte wurde, die rote Karte einhandelte (72.).