Defensivstark und eiskalt: 1. FC Wülfrath überrascht in Kapellen

SC Kapellen-Erft – 1. FC Wülfrath 0:2 (0:1). Eine bemerkenswerte Vorstellung des Aufsteigers beim etablierten Landesligisten in Kapellen. Selbst wenn die Leistung beim 0:2 eine Woche zuvor gegen den SC Velbert so schlecht nicht war, wie Joscha Weber in dieser Woche wiederholt betonte, beim bisherigen Tabellenzweiten überzeugten die Wülfrather spielerisch, läuferisch und von der Mentalität her. Ein ganz anderer, wesentlich couragierterer Auftritt als bei der Saisonpremiere. Jedenfalls hinterließ der Liganeuling im Linksrheinischen einen nachhaltigen Eindruck.
Die Platzherren zollten im Vorfeld dem FCW sicher den gebührenden Respekt, wollten andererseits den eigenen 4:1-Auftaktsieg in Bergisch-Born verständlicherweise allzu gerne veredeln. Der FCW verfolgte da einen anderen Plan, agierte, mit dem Anspruch etwas gutzumachen, von Beginn engagiert, konsequent in den Zweikämpfen und suchte zielstrebig immer wieder den Weg in den gegnerischen Strafraum. Die Gastgeber hingegen fanden über weite Strecken nicht wie gewohnt in ihr Spiel. „Die Jungs hatten sich von Beginn an viel vorgenommen, gingen oft ans Limit und setzten den Matchplan von Beginn konzentriert um. Am Ende haben sie sich durch die Reihe für ihre vorbildliche Einstellung zu Recht mit dem ersten Saisonsieg belohnt“, lobte der Chefcoach.
Besonders hervorheben wollte Weber keinen seiner Schützlinge, aber Leistungsträger wie Kapitän Maik Bleckmann, Arman Corovic oder die Mittelfeldspieler Florian Schikowski und Youssef El Boudihi gingen, auch verbal, voran. Dazu hätte auch Marvin Oberhoff zählen können, doch der Goalie wurde nur selten wirklich ernsthaft geprüft, parierte aber klasse gegen den frei vor ihm auftauchenden SCK-Torjäger Nils Mäker (11.).
Auf der Gegenseite machte es Athanasios „Saki“ Xiros besser, der nach dem präzisen „Steckpass“ von Tom Paß dem gegnerischen Keeper Jan Pillekamp das Nachsehen gab (17.), der sein Team in der Folge in drei, vier Szenen vor weiteren Gegentoren bewahrte. Wie, nach dem klugen Zuspiel von El Boudihi (22.), bei der vielversprechenden Möglichkeit für Florian Schikowski (22.) und später dem Schrägschuss von Stefan Okkert, der ähnlich wie Ivezic erstmals in der Startelf stand. Nichts zu halten gab es indes für den SC-Schlussmann gegen den Kopfball des aufgerückten Abwehrchefs Bleckmann (83.) nach dem scharf vors Tor geschlagenen Schikowski-Freistoß. Da spielte Kapellen bereits in Unterzahl, weil sich Simon Sasse nach der unfairen Attacke an Jacob Sami Jawad, der dann zehn Minuten später angeschlagen ausgewechselte wurde, die rote Karte einhandelte (72.).
Kapellens Trainer Lennart Ingmann wollte mit zwei Einwechselungen gleich nach Wiederbeginn (46.) für frischen Wind sorgen, doch diese Rechnung ging letztlich nicht auf. Die Wülfrather erledigten selbstbewusst, souverän und unaufgeregt ihren Job. Was dem Chefcoach natürlich besonders gefiel und zeigte, dass seine Jungs ihre Lektion nach der Auftaktniederlage schnell gelernt hatten. Kapellen indes wurde schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wülfrath wiederum wusste die richtige Antwort auf den Fehlstart, nimmt jetzt mit einem ganz anderen Selbstverständnis die nächsten Aufgaben in Angriff.