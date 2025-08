Defensivspieler wechselt innerhalb der Regionalliga

Zu Beginn dieser Trainingswoche begrüßen wir ein neues Gesicht im Kader der ersten Mannschaft: Mit Niklas Kastenhofer verstärkt sich Nulldrei noch einmal in der Defensive. Der 26-jährige Verteidiger kommt vom Halleschen FC an den Babelsberger Park und bringt Erfahrung aus über 60 Spielen in der 3. Liga mit.

„Auch aufgrund der jüngsten Verletzungen wollten wir gezielt noch einen Spieler dazunehmen, der auf und neben dem Platz sofort unterstützen kann und Verantwortung übernehmen wird. Niklas fühlt sich in der Defensive wohl und ist dort flexibel einsetzbar. Er passt perfekt ins Profil und wir freuen uns, ihn mit an Bord zu haben", sagt Sportvorstand Paul Bachmeyer.

+++

Das sind die nächsten Spiele in der Regionalliga Nordost:

3. Spieltag

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr Hertha BSC II - FC Eilenburg

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr VSG Altglienicke - FC Carl Zeiss Jena

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Hallescher FC - FC Hertha 03 Zehlendorf

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FSV Zwickau

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr BFC Preussen - BFC Dynamo

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - FSV 63 Luckenwalde

So., 10.08.25 14:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - ZFC Meuselwitz

So., 10.08.25 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - Greifswalder FC

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Chemnitzer FC - BSG Chemie Leipzig



4. Spieltag

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr FSV Zwickau - FC Carl Zeiss Jena

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf - 1. FC Lokomotive Leipzig

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig - SV Babelsberg 03

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr FC Eilenburg - VSG Altglienicke

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - BFC Preussen

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Chemnitzer FC - 1. FC Magdeburg II

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr FC Rot-Weiß Erfurt - Hallescher FC

So., 24.08.25 14:00 Uhr Greifswalder FC - Hertha BSC II

So., 24.08.25 14:00 Uhr BFC Dynamo - ZFC Meuselwitz



5. Spieltag

Di., 26.08.25 17:30 Uhr BFC Preussen - BSG Chemie Leipzig

Di., 26.08.25 19:00 Uhr Hallescher FC - FSV 63 Luckenwalde

Di., 26.08.25 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena - FC Hertha 03 Zehlendorf

Di., 26.08.25 19:00 Uhr VSG Altglienicke - FC Rot-Weiß Erfurt

Mi., 27.08.25 18:00 Uhr ZFC Meuselwitz - FC Eilenburg

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - Chemnitzer FC

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr Hertha BSC II - FSV Zwickau

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 - Greifswalder FC

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg II - BFC Dynamo