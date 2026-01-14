Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Defensivspieler verlässt BW Lohne nach einem halben Jahr wieder
Bjarne Kasper und Verein einigen sich auf vorzeitige Vertragsauflösung – zehn Regionalliga-Einsätze in einem halben Jahr
Nach nur sechs Monaten trennen sich die Wege von Bjarne Kasper und dem Regionalligisten BW Lohne. Verein und Spieler haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Auflösung des bestehenden Vertrags verständigt. Damit endet das Kapitel des 24-jährigen defensiven Mittelfeldspielers in Lohne früher als ursprünglich geplant.
Einvernehmliche Trennung nach sechs Monaten
Bjarne Kasper war erst vor der laufenden Saison zu BW Lohne gewechselt. In der Regionalliga kam der Mittelfeldspieler auf insgesamt zehn Einsätze und gehörte damit regelmäßig zum Kader der Mannschaft. Trotz seiner sportlichen Einbindung entschieden sich beide Seiten nun für eine Trennung. Über die genauen Hintergründe der Vertragsauflösung machte der Verein keine Angaben.
Lob für Einstellung und Charakter
Sportlich mag das Engagement überschaubar geblieben sein, menschlich hinterließ Kasper jedoch einen positiven Eindruck. Der Sportliche Leiter von BW Lohne, Luca Scheibel, würdigte insbesondere die Haltung des Spielers:
„Bjarne ist ein absoluter Sportsmann und hatte sich menschlich sehr gut in die Truppe integriert. Er hat sich immer vorbildlich verhalten. Wir bedanken uns bei Bjarne und wünschen ihm für seine sportliche, aber auch private Zukunft alles Gute“, erklärte Scheibel.
Zehn Einsätze in der Regionalliga
In der Hinrunde der laufenden Spielzeit absolvierte der 24-Jährige zehn Partien in der Regionalliga. Als defensiver Mittelfeldspieler übernahm er vor allem Aufgaben in der Absicherung und im Spielaufbau, konnte sich jedoch nicht dauerhaft als feste Größe etablieren.
Mit der Vertragsauflösung endet sein Engagement bei BW Lohne vorzeitig – die sportliche Zukunft des Spielers ist derzeit noch offen.