Defensivspieler verlässt BW Lohne nach einem halben Jahr wieder

Einvernehmliche Trennung nach sechs Monaten

Bjarne Kasper war erst vor der laufenden Saison zu BW Lohne gewechselt. In der Regionalliga kam der Mittelfeldspieler auf insgesamt zehn Einsätze und gehörte damit regelmäßig zum Kader der Mannschaft. Trotz seiner sportlichen Einbindung entschieden sich beide Seiten nun für eine Trennung. Über die genauen Hintergründe der Vertragsauflösung machte der Verein keine Angaben.

Lob für Einstellung und Charakter

Sportlich mag das Engagement überschaubar geblieben sein, menschlich hinterließ Kasper jedoch einen positiven Eindruck. Der Sportliche Leiter von BW Lohne, Luca Scheibel, würdigte insbesondere die Haltung des Spielers: