– Foto: Jens Körner

Defensivspieler verlängert seinen Vertrag beim Regionalliga-Aufsteiger Abwehrmann Elias Rahn trägt weiterhin das Trikot der SG Sonnenhof Großaspach.

Nach zuletzt Maximilian Reule, Antonis Aidonis und Benedikt Landwehr hat nun auch Elias Rahn seinen Vertrag bei der SG Sonnenhof Großaspach um zwei Jahre verlängert. Der 22-Jährige kam im Sommer 2021 aus der Nachwuchsabteilung des 1. FC Heidenheim nach Aspach und schloss sich in der Winterpause der Saison 2021/22 für eine halbjährige Leihe zunächst der TSG Backnang an. Seit seiner Rückkehr nach Aspach ist der Außenverteidiger unumstrittener Stammspieler und absolvierte seitdem wettbewerbsübergreifend insgesamt 78 Pflichtspiele für die SG, in denen er fünf Tore erzielte und acht weitere Treffer vorbereite. Auch in dieser Saison weiß Rahn – trotz Verletzung zum Saisonbeginn – wieder zu überzeugen und erzielte unter anderem wichtige Sieg- und Führungstreffer beim 1. CfR Pforzheim, beim FV Ravensburg sowie kürzlich im Pokal-Halbfinale beim FC Holzhausen.

Die nächste Tinte ist trocken: Elias Rahn bleibt der SG auch weiterhin treu Vorstand Sport, Michael Ferber: „Ich bin sehr glücklich, dass wir auch Elias von einem Verbleib hier bei unserer SG überzeugen konnten. Er hat sich in den vergangenen Jahren wirklich super entwickelt und war auch in dieser Saison wieder einer der Leistungsträger in unserer Mannschaft. Er passt voll in unser Gesamtkonzept und ich bin absolut davon überzeugt, dass er uns auch weiterhin viel Freude bereiten wird.“