Defensivspieler geht in seine fünfte Saison

– Foto: Marcel Lorenz

Der FSV Rot-Weiß Wolfhagen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und kann dabei auch künftig auf Tom Herting bauen. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, bleibt der flexibel einsetzbare Defensivakteur den „Wölfen“ erhalten und geht damit in seine fünfte Saison beim FSV.

Herting steht in Wolfhagen vor allem für Vielseitigkeit. Obwohl er grundsätzlich in der Defensive beheimatet ist, kam er in der laufenden Spielzeit zeitweise auch in der Offensive zum Einsatz. Damit verkörpert er jenen Spielertypus, der einem Trainer in unterschiedlichen Spielsituationen wertvolle Optionen eröffnet.

Für den FSV ist seine Zusage daher mehr als nur eine weitere Personalie in der Sommerplanung. Mit Herting bleibt ein Spieler, der den Verein inzwischen bestens kennt und sich über mehrere Jahre hinweg als verlässlicher Bestandteil des Kaders etabliert hat. Kontinuität und Flexibilität verbinden sich in diesem Fall auf bemerkenswerte Weise.