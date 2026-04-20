Defensivspieler gebunden

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Der SV Türkgücü Kassel treibt seine Kaderplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann dabei auch weiterhin auf Adnan Altinok bauen. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, wird der Defensivspieler dem Verein erhalten bleiben.

Altinok geht damit in seine fünfte Saison im Trikot von Türkgücü. Der Verein hob in seiner Mitteilung vor allem seine Verlässlichkeit, seinen Einsatz und seine Erfahrung hervor – Eigenschaften, die ihn zu einem wichtigen Bestandteil der Defensive machen.

Für die Kasseler ist die Verlängerung ein weiteres Zeichen für Kontinuität im Kader. Mit Altinok bleibt ein Spieler an Bord, der das Team und das Umfeld bestens kennt und der Abwehr auch in Zukunft Stabilität verleihen soll.