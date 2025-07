Defensivspieler bleibt nun doch beim Regionalligisten - zwei Zugänge

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Facebook mit:

Sofiene Jannene verlängert seinen Vertrag

„Sofi“ bleibt an Bord! Zunächst als Abgang verabschiedet, geht der gemeinsame Weg nun weiter. Damit geht Sofiene in seine vierte Saison bei unserem FSV 63 und bleibt Bestandteil unserer Defensive.

Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport: „Bei Sofiene stand nach drei Jahren FSV und mit inzwischen 22 Jahren in diesem Sommer eine Orientierung an, sportlich wie privat. Dabei haben wir stets den Kontakt gehalten und mit offenem Visier über Möglichkeiten der Fortsetzung der Zusammenarbeit gesprochen. Das zahlt sich nun aus, Sofiene war und ist ein wichtiger Spieler in unseren Reihen, der mit fast 80 Regionalligapartien inzwischen zu den erfahrensten Aktiven gehört.“

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

1. FFC Turbine Potsdam

Das teilt der Verein auf seiner Homepage mit: Der 1. FFC Turbine Potsdam begrüßt mit Amani Mahmoud eine vielversprechende Stürmerin im Kader der 1. Frauenmannschaft für die Saison 2025/26. Die deutsch-tunesische Fußballerin bringt eine spannende Mischung aus fußballerischer Ausbildung, internationalem Background und Bundesliga-Erfahrung mit an die Havel. Ihre ersten fußballerischen Schritte machte Amani bei der SG Aumund-Vegesack – bereits mit sechs Jahren spielte sie dort gemeinsam mit Jungs in einer gemischten Mannschaft und zeigte früh ihr großes Talent. Zur Saison 2019/20 wechselte sie in den Nachwuchsbereich des SV Werder Bremen, wo sie sich kontinuierlich weiterentwickelte. Der große Moment folgte am 08. Dezember 2024: Im Heimspiel gegen den SC Freiburg gab sie ihr Bundesliga-Debüt für Werder Bremen – ein wichtiger Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere. Amani Mahmoud überzeugt durch ihre Übersicht, Ballsicherheit und spielerische Kreativität – genau die Eigenschaften, die im Turbine-Sturm gefragt sind. Mit ihrer Mentalität und ihrem Entwicklungspotenzial passt sie hervorragend zum Team und zu den Ambitionen des Vereins. Willkommen in Potsdam, Amani! Wir freuen uns auf deine Zeit im Turbine-Trikot und viele starke Auftritte im Karl-Liebknecht-Stadion. „Die Zeit in Bremen hat mich sportlich und menschlich stark geprägt. Jetzt ist für mich der richtige Moment gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. In Potsdam sehe ich die Chance, mich weiterzuentwickeln, Verantwortung zu übernehmen und mich neuen Herausforderungen zu stellen. Ich freue mich darauf, Teil dieses traditionsreichen Vereins zu werden und seine Geschichte aktiv mitzugestalten“, Amani Mahmoud. „Amani ist im Offensivbereich variabel einsetzbar, verfügt über einen starken Zug zum Tor und sucht den direkten Abschluss. Sie ist noch jung und bringt großes Entwicklungspotenzial mit. Wir freuen uns sehr, sie in der Turbine-Familie willkommen zu heißen“, Stephan Schmidt, Geschäftsführer des 1. FFC Turbine Potsdam.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++