Defensivspezialist mit Regionalligaerfahrung: Felix Popp verstärkt Pipinsried ab Sommer

In der vergangenen Saison erzielte Popp in der Regionalliga bei 32 Einsätzen vier Treffer. „Nach meiner längeren Pause und dem Umzug nach München habe ich gemerkt, wie ich den Fußball immer mehr vermisse. Pipinsried war die erste Adresse, die mich an den Bamberger Zusammenhalt erinnert hat, deswegen habe ich mich letztlich dafür entschieden, wieder anzugreifen und ein geiles nächstes Kapitel in Pipinsried aufzuschlagen“, sagte Popp.

Johannes Müller. Pipinsrieds sportlicher Leiter

„Wir freuen uns sehr, mit Felix einen körperlich präsenten, groß gewachsenen und zweikampfstarken Innenverteidiger für uns gewonnen zu haben. Er hat die Bamberger Erfolgsstory bis hin zur Regionalliga mitgeprägt. Nachdem sich sein Lebensmittelschwerpunkt nach München verlagert hat, haben wir bereits im Winter Kontakt zu ihm aufgenommen. Felix passt sportlich wie charakterlich sehr gut in unser Team, er wird unserer Defensive weiter Tiefe und Robustheit verleihen. Wir sind überzeugt, dass er uns in der kommenden Saison weiterhelfen wird und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit“, so sportlicher Leiter Johannes Müller.