Defensivschwaches Waldtrudering mit Gegentorflut gegen Daglfing

Nach dem gelungenen Saisonauftakt in Steinhöring wollte Waldtrudering auch am zweiten Spieltag Zählbares mit nach Hause nehmen. Von diesem Vorhaben war jedoch insbesondere defensiv wenig zu sehen, viel zu passiv und pomadig agierten die Gäste in Daglfing. Die Hausherren spielten von Beginn an schnörkellos nach vorne und nutzten die sich ihnen bietenden Räume zielstrebig aus. Der Führungstreffer nach gerade einmal sieben Minuten fiel insofern folgerichtig, als die Waldtrudering Defensive nach einem Einwurf von der linken Seite weder den Empfänger noch den einkreuzenden Außenspieler noch den Torschützen an der Strafraumgrenze nennenswert stören konnten. Auch beim zweiten Treffer nach einer Viertelstunde leisteten die Gäste eher Geleitschutz denn Gegenwehr, und diese Freiräume nutzten die Platzherren zu einer sehenswerten Pass- und Dribbelkombination, an deren Ende der eingelaufene Rechtsaußen zentral vor dem Tor nur noch einzuschieben brauchte. Nach weiteren 10 Minuten Daglfinger Überlegenheit, nun zumindest ohne große Tormöglichkeiten, gelang Waldtrudering nach einer halben Stunde der Anschluss durch Wolf, der von Offenhäuser bedient aus 12 Metern halbrechter Position eiskalt blieb. Nun endlich legten die Gäste die zuvor gezeigte Lethargie ab und hatten durch einen Distanzschuss von Offenhäuser, einen Bieringer-Freistoß knapp einen Meter rechts vorbei sowie ein Gestocher in Folge einer vom Keeper fallengelassenen Ecke weitere Halbchancen.

Der Plan, an diesen positiven Akzenten nach dem Seitenwechsel anzuknüpfen, erfuhr nach nicht einmal drei Minuten einen gehörigen Dämpfer, als nach einem unzureichend geklärten Freistoß die erneute Flanke 12 Meter vor dem Tor einen unbehelligten Helios-Akteur erreichte, dessen ersten Abschluss TW Weinbrenner noch sehenswert parierte, dessen Nachschuss dann aber doch im Netz einschlug. Relativ ereignislose 10 Minuten später erlaubte sich Waldtrudering den nächsten Aussetzer beim einem Standard, diesmal kam am linken 5er-Eck ein Daglfinger völlig frei an den Ball und den folgenden Querpass drückte ein Mitspieler aus drei Metern über die Linie. Um dem gebrauchten Auftritt die Krone aufzusetzen, vertändelte Weinbrenner nach dem folgenden Anstoß den Ball unmittelbar gegen einen attackierenden Angreifer und es hieß nach 65 Minuten 5:1. Immerhin zeigte Waldtrudering nun Moral und schöpfte durch einen Buttermann-Treffer nach Bieringer-Hereingabe sowie durch einen Kopfball von Schwemer auf Vorlage Franz unverhofft nochmal Hoffnung, zumal sich die Gastgeber in der Zwischenzeit nach zwei harten Einsteigen mit Gelb-Rot selbst dezimiert hatten. Wirklich in der Luft lag der Anschlusstreffer in der verbleibenden Viertelstunde aber nicht, spätestens mit dem Treffer zum 6:3 aus 20 Metern nach sehenswerter Hacken-Vorlage war die Partie entschieden.

Nach einem gebrauchten Auftritt musste Waldtrudering somit eine völlig verdiente Niederlage hinnehmen. Die gezeigte Defensivleistung war schlicht in jeglicher Hinsicht zu wenig, um gegen einen griffigen, zielstrebigen Gegner etwas mitzunehmen. Und auch offensiv blieb das Team einiges schuldig, lediglich drei klare Abschlüsse aus dem Spiel heraus sind trotz der drei erzielten Treffer ebenfalls zu wenig.