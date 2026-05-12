Defensivschlacht und Traumfreistoß: Walldorf punktet auswärts

– Foto: R.Frank

Los ging es schon nach sechs Minuten, als Leusche einen Eckball vor das Walldorfer Tor brachte. Keeper Möhring rief zwar „ Torwart“ , ließ den Ball aber durch die sogenannten „ Hosenträger“ rutschen. Doch die Bad Salzunger Freude über die frühe Führung währte nicht lange, nur zwei Minuten später gelang der Ausgleich. Askari Hadavi spekulierte richtig und erlief sich den Ball nach ständigem Hin-und Hergeschiebe vor dem Bad Salzunger Strafraum, um auch noch Konjevic zu verladen. Dann folgte eigentlich „Schönwetterfußball“: Viel Ballgeschiebe vor dem eigenen Gehäuse und wenn es dann mal schnell gehen sollte, stand der jeweilige Angreifer meist im Abseits. Die erneute Heimführung dann wieder unter tatkräftiger Hilfe der Gäste aus Walldorf. Aus einem Gewühl vor dem Gästestrafraum kam dann Cibo an den Ball, Friedrich verfehlte ihn auf der Linie und so rollerte das Spielgerät hinter die Linie. DIE Chance zum erneuten Ausgleich hatte dann Alexander Kost, doch sein Solo allein auf Konjewics Kasten konnte der Keeper abwehren. So wurden dann auch die Seiten gewechselt.

In der zweiten Hälfte ging es erst mal so weiter, viel Klei Klein, wenig Chancen. Dann wurde ein Handspiel zu Gunsten Walldorfs nicht geahndet, aber über Handspiele kann man ja seit dem Champions League Halbfinalspiel der Münchner Bayern nur noch spekulieren, der Pfiff von Schiri Fischer jedenfalls blieb aus. Nach einer Stunde spielten dann nur noch die Gastgeber, Chancen zur Erweiterung der Führung waren zahlreich vorhanden. Erst tauchte Leusche frei vor Keeper Möhring auf, schoss ihm aber genau in die Arme. Dann Doppelchancen für Cibo: erst nagelte er den Ball an die Querlatte und fand kurz darauf in Möhring seinen Meister. Die besseren Möglichkeiten nach einer Stunde Spielzeit hatte der Gastgeber , Bad Salzungen. Doch wie das so immer ist, wenn man die eigenen Möglichkeiten nicht nutzt, schlägt meist der Gegner zu. Nach einem Foul an Tu legte sich Richter den Ball genau zurecht. Zwar war der Heimkeeper noch dran, aber Richters Ausgleich aus ca. 20 Metern konnte er nicht verhindern. Aber Ba/Sa brauchte Punkte, und so ging es weiter auf das Walldorfer Tor. Doch die Abschlüsse viel zu zaghaft, fast schon verzweifelt, wie der Versuch von Frank von der Strafraumgrenze. Einen Ball musste Möhring noch über die Latte lenken, dann war der Verteidigungsmodus der Gäste vorbei und das elfte Unentschieden Walldorfs perfekt.