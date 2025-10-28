Defensivschlacht auf Augenhöhe – Rehren unterliegt Ihme-Roloven knapp

Im Topspiel des 12. Spieltages der Bezirksliga Hannover 3 musste der MTV Rehren A/R seine zweite Saisonniederlage hinnehmen. Gegen den formstarken SV Ihme-Roloven verlor die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr unglücklich mit 0:1. Ein später Foulelfmeter in der 82. Minute entschied die taktisch geprägte Begegnung zugunsten der Gäste.

Vor stattlicher Kulisse entwickelte sich in Rehren ein intensives, aber weitgehend chancenarmes Spitzenspiel. Beide Mannschaften gingen hochkonzentriert in die Partie, mit sauberer Organisation und kompakter Defensive. „Ich denke, das war ein 0:0-Spiel“, fasste Rehrens Trainer Mike Schönherr die Begegnung treffend zusammen. „Beide Mannschaften waren taktisch gut eingestellt. Es war ein faires, sehr diszipliniertes Spiel – aber die ganz großen Torchancen haben letztlich gefehlt.“

Erschwerend hinzu kamen schwierige äußere Bedingungen. „Die Wetterverhältnisse waren nicht einfach, es war sehr windig“, berichtete Schönherr. „Für beide Mannschaften war es schwer, einen sauberen Ball zu spielen.“

Der MTV begann mutig und versuchte, das Spiel früh zu kontrollieren. Vor allem über Julian Maier und Julian Lattwesen suchte Rehren immer wieder den Weg nach vorne, blieb aber an der starken Ihmer Abwehr hängen. Die Gäste wiederum zeigten ihre bekannte Spielstärke, kamen aber ebenfalls selten zu klaren Abschlüssen.

Das Geschehen verlagerte sich zunehmend ins Mittelfeld – Torchancen blieben Mangelware. Wenn es gefährlich wurde, dann meist nach Standards. In der Schlussphase aber kippte das Spiel: Nach einem Zweikampf im Strafraum entschied Schiedsrichter Sommerfeld-Schechowsky auf Strafstoß. Christos Tsitouridis verwandelte sicher zum 0:1 (82.).

Nach dem Rückstand warf Rehren alles nach vorne. Schönherr wechselte offensiv, brachte mit Marc Cewe und Elias Fischer frische Kräfte. Doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. „Wir haben danach nochmal alles in die Waagschale geworfen“, so der Trainer. „Aber uns hat immer der letzte Pass gefehlt – oder wir waren einen Zentimeter zu spät. Es waren viele gute Ansätze, die dann leider verpufft sind.“

Trotz der Niederlage zeigte der MTV eine kämpferisch starke Leistung. Besonders bemerkenswert: Schönherr musste auf gleich drei Stammspieler verzichten – Eduard Rosow, Janik Liebchen und Jan Pinkenburg. Umso mehr lobte er seine Mannschaft: „Mir hat in jedem Mannschaftsteil ein Leistungsträger gefehlt, aber die Jungs haben das richtig gut kompensiert. Auch die jungen Spieler haben es stark gemacht. Ich bin da wirklich stolz auf die Truppe.“

Für den SV Ihme-Roloven war es bereits der achte Saisonsieg im zwölften Spiel. Das Team von Trainer Büyüktopuk bleibt mit 27 Punkten in Schlagdistanz zu Spitzenreiter TSV Pattensen, der weiterhin ungeschlagen an der Spitze thront. Ihme präsentierte sich erneut defensiv stabil und effektiv, wie schon in den Vorwochen beim 3:2 gegen Gehrden.

Rehren hingegen kassierte nach zehn ungeschlagenen Spielen in Serie die zweite Niederlage der Saison, bleibt aber mit 24 Punkten auf Rang vier weiter in Reichweite der Spitzengruppe. Nach dem 2:2 in Kirchdorf und dem knappen 0:1 gegen Ihme fällt das Fazit von Schönherr trotzdem positiv aus: „Das war eine richtig gute Mannschaftsleistung. Die Jungs hätten sich den Punkt verdient gehabt.“

Für den MTV Rehren steht nun ein emotionales Derby beim TuS Jahn Lindhorst an. Schönherr erwartet dort ein schweres Spiel, will aber an die starke Defensivleistung anknüpfen. „Wenn wir so geschlossen auftreten wie gegen Ihme, dann ist auch dort alles möglich“, sagte der Coach zum Abschluss.

Ihme-Roloven empfängt derweil den FC Eldagsen zum nächsten Topspiel – ein weiterer Härtetest im Kampf um die Spitze der Bezirksliga Hannover 3.