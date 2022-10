Defensivreihen löchrig wie ein Schweizer Käse 1. Kreisklasse: 3:3 im Spitzenspiel - Cranz-Estebrügge liegt dreimal gegen Ahlerstedt/Ottendorf zurück

In der Fremde hatten die Ahlerstedter bislang alle Spiele gewonnen. Auch beim Tabellenführer ging die Elf von Trainer Moris Kaiser früh in Führung. Nach 7 Minuten köpfte Marco Kollberg einen langen Ball an den Fünfmeterraum, wo Kevin Speer vollendete. „Davon ließen wir uns nicht beeindrucken, antworteten sofort“, sagte ASC-Trainer Sven Hubert. Luis Swatek spielte zu René Hochdahl - 1:1. Das Spiel lebte von Offensivaktionen, beide Abwehrreihen hatten nicht ihren besten Tag. „Insgesamt war es nicht schön anzusehen, spielerisch kein Topspiel“, so Hubert. Nach einer halben Stunde die erneute Gästeführung. Ole Corleis bediente Thomas Wiebusch - 1:2. Abermals glichen die Gastgeber direkt aus. Patrick Hanke knallte mal wieder einen Freistoß aus gut 25 Metern ins Netz. Bis zum 2:3 durch Kevin Speer hatten die Estebrügger einige gute Gelegenheiten. „Wir kamen immer wieder, das war sehr positiv“, sah der ASC-Trainer auch positive Dinge. Zum dritten Mal gelang der sofortige Ausgleich. Routinier Jonathan Lemke spielte Torjäger Maximilian Haase frei, der seinen 11. Saisontreffer erzielte. Bitter wurde es in der Schlussphase für den Tabellenführer. Zunächst sah Keeper Lukas Gräper nach einer Notbremse Rot, dann scheiterte der eingewechselte Jann Jansen an der Latte. „Ich weiß nicht, wie ich das Spiel bewerten soll. Da wir die größere Anzahl an Chancen hatten, haben wir zwei Punkte verschenkt“, meinte Sven Hubert abschließend. Für sein Team geht es in Burweg weiter, Ahlerstedt/Ottendorf empfängt den Deinster SV II.