Defensivmann verlängert bei der SG Sonnenhof Großaspach

Die erfreulichen Meldungen rund um den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach reißen nicht ab: Nach Maximilian Reule verlängert nun mit Antonis Aidonis ein weiterer Leistungsträger seinen Vertrag und bekennt sich somit zum Dorfklub. Aidonis, der im August 2024 aus der U23 von Borussia Dortmund zur SG wechselte, hat sich in Aspach schnell zum unumstrittenen Stammspieler in der Abwehrzentrale entwickelt. Der 25-Jährige bringt es seitdem auf insgesamt 68 Pflichtspiele für die Rot-Schwarzen, in denen er drei Treffer erzielte und durch überzeugende Leistungen ebenfalls großen Anteil an den Double-Jahren 2025 und 2026 hat. Auch der ehemalige deutsche U20-Nationalspieler hat bei der SG ein neues Arbeitspapier bis zum 30.06.2028 unterzeichnet.
Vorstand Sport, Michael Ferber: „Antonis ist ein zweikampfstarker, sehr verlässlicher Verteidiger, der Verantwortung übernimmt und auf den wir uns jederzeit verlassen können. Die Verlängerung mit ihm ist für uns alles andere als selbstverständlich und dementsprechend freuen wir uns sehr, dass wir hier frühzeitig Klarheit schaffen konnten. Er hat hier eine enorme Entwicklung genommen und sich zu einer festen Größe innerhalb unserer Mannschaft entwickelt. Dazu kommt, dass er sich mit der SG, dem Umfeld und unserem gemeinsamen Weg sehr stark identifiziert. Für uns ist diese Verlängerung deshalb nicht nur sportlich eine sehr wichtige Personalentscheidung, sondern auch ein starkes Zeichen für die Entwicklung, die wir als Verein gemeinsam vorantreiben wollen.“
Antonis Aidonis: „Ich fühle mich bei der SG und in der Mannschaft sehr wohl und habe in meiner bisherigen Zeit hier gemerkt, dass für mich vieles einfach passt. Wir haben eine richtig gute Truppe, in der jeder für den anderen arbeitet, und gleichzeitig auch noch einiges vor. Für mich war deshalb klar, dass ich diesen Weg gerne weiter mitgehen möchte. Ich will auch in Zukunft auf dem Platz Verantwortung übernehmen, mich weiterentwickeln und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft unsere Ziele erreichen. Ich freue mich auf alles, was vor uns liegt.“