Defensivleistung führt den FC Bergalingen zum 9:1-Kantersieg

Der Stachel der 1:7-Pleite beim FC Erzingen saß auch zwei Wochen später noch tief unter der Haut bei den Fußballern des FC Bergalingen. So war der 9:1-Triumph am Sonntag beim SV Eggingen Balsam für die Seele des A-Kreisligisten, wie Trainer Matthias Hertweck verriet: "In der Liga so einen deutlichen Sieg zu feiern, tut gut", meinte er mit Blick auf die vorherige Abreibung im Klettgau.

In Eggingen führte die erste Chance zur ersten Ecke, die Eric Grigo zum 1:0 über die Linie köpfte (5.). Vier Minuten später erhöhte David Rizani auf 2:0. Das "kurze Aufbäumen" der Heimelf nach einer Stunde mit dem 1:4 beendeten die Gäste umgehend (5:1/65.). Zudem "konnten wir fast Eins-zu-Eins wechseln", sah Hertweck den positiven Effekt eines vollen Kaders. Er resümierte eine "super Mannschaftsleistung. Es durften sich auch mal Leute in die Torschützenliste eintragen, die eher defensivere Parte übernehmen".