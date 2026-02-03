Defensivkante für RWE

Nathan Claxton verstärkt die Defensive der Erfurter – Foto: © Marcel Junghanns

Nathan Claxton stammt aus London und bringt mit einer Körpergröße von 1,94 Metern ideale Voraussetzungen für das Abwehrzentrum mit. Der Engländer schaffte früh den Sprung in den portugiesischen Herrenfußball und stand zuletzt beim SC São João de Ver unter Vertrag, für den er in der portugiesischen 3. Liga zum Einsatz kam.

Erfurts' Cheftrainer Fabian Gerber sieht im Neuzugang eine wichtige Verstärkung für die aktuell angespannte Personalsituation in der Hintermannschaft: „Wir mussten aufgrund unserer defensiven Situation nochmals reagieren. Mit Nathan haben wir einen jungen, spannenden Spieler gefunden, der genau die Eigenschaften mitbringt, die wir gesucht haben. Seine Mentalität und Kopfballstärke werden uns weiterhelfen. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen kann.“