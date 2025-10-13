Defensive wackelt weiter ‒ Altenstadt verspielt schon wieder 2:0-Führung

Die guten Vorsätze hielten nicht einmal eine Woche. Kompakt stehen wollten die Kicker des TSV Altenstadt bis zum Ende der Saison. Gegen die Abstiegskandidaten Murnau II und Burggen/Bernbeuren setzte die Mannschaft von Trainer Christoph Wagner dieses Vorhaben komplett um. Aber bereits gegen den ersten ernsthaften Gegner schepperte es wieder kräftig im eigenen Kasten. Der Tabellensiebte der Kreisliga 1 verlor bei der DJK Waldram mit 2:3 (2:1). Es war bereits die siebte Begegnung in dieser Saison, in der der TSV mehr als zwei Gegentreffer eingeschenkt bekam.

In der Anfangsphase sah es noch ganz danach aus, als könnten die Gäste ihre kleine Serie weiter ausbauen. Altenstadt trumpfte gleich richtig auf und ging bereits nach sechs Minuten durch einen Treffer von Kadircan Yapici mit 1:0 in Front. Die DJK hatte sich kaum von diesem Schock erholt, da klingelte es schon wieder. Tobias Graun baute den Vorsprung weiter aus. In der virtuellen Tabelle stand die Elf aus dem Pfaffenwinkel zu diesem Zeitpunkt auf Platz drei.

Der Zwischenstand löste jedoch keine guten Assoziationen aus. Eine 2:0-Führung gegen einen vernünftigen Kontrahenten über die Runden zu bringen, scheint in dieser Saison für den TSV ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Gegen Peiting (2:2) funktionierte das schon nicht, gegen Wildsteig/Rottenbuch (2:4) erst recht nicht, gegen Berg (4:4) auch nicht und nun in Waldram wieder nicht. Weil Benedikt Bergmoser kurz nach dem 0:2 der Anschlusstreffer gelang, war die Partie auf einmal wieder offen. Altenstadt rettete den Vorsprung zwar in die Pause, doch kaum war die zweite Hälfte angebrochen, glichen die Platzherren durch Kilian Müller aus. Schließlich kam es, wie es kommen musste. Ausgerechnet als die DJK in Unterzahl agierte, kam sie zu ihrem dritten Treffer durch Jakob Münster. Obwohl danach noch inklusive Nachspielzeit mehr als eine halbe Stunde gespielt wurde, schafften es die Gäste nicht mehr, noch den Ausgleich zu erzielen.