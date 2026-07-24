Defensive Verstärkungen für RuWa Dellwig RuWa Dellwig vermeldete zwei weitere Transfers für die kommende Spielzeit - beide Spieler bringen Erfahrung aus höheren Ligen mit sich. von Tristan Benten · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

RuWa Dellwig verstärkt die Defensive – Foto: Michael Werner

RuWa Dellwig will sich in der kommenden Spielzeit zurück in das obere Tabellendrittel der A-Liga spielen. Dafür sicherte sich der Verein zwei Akture mit Erfahrung aus der Bezirks-, wie auch Landesliga.

Defensive zu anfällig In der vergangenen Spielzeit erzielte Dellwig ganze 61 Treffer in nur 28 Spielen. Julian Mali war der Top-Torschütze der vergangenen Saison für RuWa. 13 Tore feierte der Angreifer und sorgte somit dafür, dass seine Mannschaft einen Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen gewinnen konnte. Ein großes Problem, das den A-Ligisten durch die vergangene Spielzeit begleitet hat, waren die vielen Gegentore. Insgesamt musste Dellwig 70 Gegentreffer hinnehmen. Dies kostete dem Team einige wichtige Punkte. In der vergangenen Spielzeit endeten gleich drei Partien von RuWa mit einem 4:4.

Geballte Bezirksliga-Erfahrung Ab dem kommenden Spieljahr soll die Defensive wieder sicherer stehen. Dafür sicherte sich die Vereinsführung zwei Zugänge für die Abwehr. Baris Kaya (Fatihspor Essen) und Niklas Hunder (DJK Sportfreunde Katernberg) wechseln nach Dellwig. Kaya sammelte mit seinen 22 Jahren ganze 48 Bezirksliga-Spiele für Fatihspor und Katernberg und konnte dabei einen Treffer beisteuern. Weit aus mehr Erfahrung bringt derweil Hunder mit. 205 Bezirksliga-Duelle bestritt der 33-Jährige in seiner Karriere. In der Spielzeit 2024/25 feierte der Abwehrchef zudem mit Katernberg den Aufstieg in die Landesliga. In der vergangenen Saison kam er auf 19 Einsätze in der sechsthöchsten Spielklasse Deutschlands.