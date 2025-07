Defensive Verstärkung: Jonas Taglang wechselt zum FCH

Der 1. FC Heiningen begrüßt mit Jonas Taglang einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit. Der 20-jährige Defensivspieler kommt vom SC Geislingen an die Voralb und bringt sowohl fußballerische Qualität als auch taktische Variabilität mit.

Jonas Taglang wurde am 9. September 2004 geboren, ist 1,77 Meter groß, Linksfuß und wohnt in Jebenhausen. Zuvor war er neben dem SC Geislingen auch für den JC Donzdorf aktiv und gilt als robuster, zweikampfstarker Spieler mit einem feinen linken Fuß. In der Bundesliga schlägt sein Herz für den VfB Stuttgart.