Defensive Verstärkung für Rastede: Worschech kommt aus Oldenburg

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Der FC Rastede treibt seine Kaderplanung in der Bezirksliga Weser-Ems 2 weiter voran und vermeldet einen weiteren Neuzugang: Tjark Worschech wechselt vom VfL Oldenburg II zu den Ammerländern.

Der defensiv ausgerichtete Spieler wurde unter anderem in der Jugend des SV Werder Bremen ausgebildet und bringt neben technischer Qualität auch ein ausgeprägtes Spielverständnis mit. Damit erhält die Rasteder Defensive zusätzliche Stabilität und taktische Flexibilität.

Sportlicher Leiter Jens Lawrynowicz zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Verpflichtung: „Tjark ist ein Spieler, der uns mit seiner Art Fußball zu spielen weiterhelfen wird. Er ist technisch stark, denkt defensiv sehr sauber und passt hervorragend in unser Profil. Darüber hinaus ist er auch menschlich ein richtig guter Typ – wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten.“