Defensive und Zusammenhalt als Schlüssel zum Erfolg

Die GSV Breitenbrunn kehrt nach über einem Jahrzehnt in die A-Liga zurück. – Foto: Dennis Flechsenhaar/GSV Breit

BREITENBRUNN. Mehr als ein Jahrzehnt ist her, dass die GSV Breitenbrunn in der A-Liga Odenwald Fußball spielte. Nach einer souveränen Spielzeit, die auch von bemerkenswerten Zusammenhalt und starker Gemeinschaft geprägt war, ist es den Breitenbrunnern gelungen, die Meisterschaft in der B-Liga zu erringen und in die A-Klasse zurückzukehren.

Am Saisonende waren es 78 Punkte und 102 geschossene Tore für den Meister, der die SSV Brensbach II (76) auf Rang zwei verwies. Und es bewahrheitete sich, dass Meisterschaften über eine stabile Defensive gewonnen werden. Nur 32 Gegentore musste die GSV in 34 Ligaspielen hinnehmen. Entscheidend dabei war eine Systemumstellung in der Abwehr in der Wintervorbereitung, die es den Spielern erlaubte, zwischen zwei Varianten umzuschalten. Das wiederum hatte viele Mannschaften in der Liga vor Probleme gestellt. So kassierte das Team in der zweiten Saisonhälfte nur elf Gegentreffer.Am Saisonende waren es 78 Punkte und 102 geschossene Tore für den Meister, der die SSV Brensbach II (76) auf Rang zwei verwies. Und es bewahrheitete sich, dass Meisterschaften über eine stabile Defensive gewonnen werden. Nur 32 Gegentore musste die GSV in 34 Ligaspielen hinnehmen. Entscheidend dabei war eine Systemumstellung in der Abwehr in der Wintervorbereitung, die es den Spielern erlaubte, zwischen zwei Varianten umzuschalten. Das wiederum hatte viele Mannschaften in der Liga vor Probleme gestellt. So kassierte das Team in der zweiten Saisonhälfte nur elf Gegentreffer.

Starke Verteidigung, starker Rückkehrer und Neuzugang