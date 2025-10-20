Defensive Stabilität sichert Punktgewinn – Zornedinger Remis in Peterskirchen

Witascheks Tor reicht nicht, aber Zorneding verdient sich 1:1 in Peterskirchen. Eine kompakte Defensive war der Grundstein für den Punktgewinn.

Der Beginn der Partie gehörte noch den Zornedingern. Luciano Dimitrijevic suchte Teamkollege Michael Witaschek, anstatt in aussichtsreicher Position selbst abzuschließen, doch die Peterskirchener Verteidigung konnte den Passversuch unterbinden. Kurz darauf kam Witaschek (16.) in einer anderen Situation auf der rechten Seite an den Ball, setzte sich energisch durch und traf mit einem satten Schuss ins lange Eck zur Führung für die Bergmann-Elf.

Bezirksligist TSV Zorneding hat im Auswärtsspiel beim TSV Peterskirchen ein Punkt ergattert. Im Duell der Tabellennachbarn trennten sich beide Seiten mit 1:1 (1:1). „Es ist ein gerechtes Unentschieden. Die Partie hatte keinen Sieger verdient“, resümierte Zornedings Trainer Sascha Bergmann.

„Leider haben wir anschließend die Kontrolle verloren. Wir haben viele lange Bälle gespielt. Das war Gift für uns. Wir haben quasi um ein Gegentor gebettelt“, erläuterte Bergmann, dessen Mannschaft noch in der ersten Halbzeit den Ausgleich hinnehmen musste. Nach einem Einwurf nutzten die Peterskirchener Platzherren eine Schläfrigkeit in der Zornedinger Defensivabteilung aus, spielten sich bis in den Strafraum durch und erzielten das überfällige 1:1 (35.).

Kurz zuvor hatte noch der Pfosten ein früheres Zornedinger Gegentor verhindert. In der Endphase der ersten Halbzeit schnupperten die Gäste aus dem Kreis Ebersberg doch an der erneuten Führung, Tobias Savary traf den Ball jedoch nicht richtig und Kevin Pino Tellez scheiterte an Peterskirchens Schlussmann.

Wenig Chancen im zweiten Durchgang – Gerechtes Remis in Peterskirchen

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie. „Die zweite Hälfte war äußerst chancenarm. Es gab viele lange Bälle auf beiden Seiten und viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Wenn es dann doch mal freie Räume gab, haben wir sie nicht gesehen“, berichtete Bergmann. „Aber immerhin standen wir in der Defensive stabil. Das nehmen wir mit in die nächsten Wochen. Im Spiel nach vorne brauchen wir mehr Mut.“

Weil beide Teams ihre jeweils beste Möglichkeit im zweiten Durchgang ausließen, blieb es letztlich beim 1:1. Für Peterskirchen war dies ein Kopfball aus gefährlicher Position, der über das Tor ging. Aus Zornedinger Sicht zielte Barancan Sengül in der Schlussphase ebenfalls zu hoch.

„Es war ein ähnliches Spiel wie in der Vorsaison, als wir mit 0:1 verloren. Heute nehmen wir immerhin einen Punkt mit. Das ist schon in Ordnung so“, gab sich TSVZ-Coach Bergmann mit dem Auswärtszähler zufrieden.