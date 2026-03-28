Defensive Stabilität gegen die Torfabrik: Heesebergs Herkulesaufgabe

Wenn am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr der FC Heeseberg den TSV Wendezelle empfängt, trifft der Tabellendreizehnte auf die derzeit wohl formstärkste Offensive der Liga. Während Heeseberg nach der 2:4-Niederlage gegen Acosta II weiterhin im unteren Tabellendrittel feststeckt, reist Wendezelle mit der Empfehlung eines 7:1-Kantersieges gegen Schwicheldt an.
Heesebergs Trainer Christian Baethge redet vor dem Duell nicht um den heißen Brei herum: „Wendezelle ist der glasklare Favorit. Die spielen eine super Saison, sind vorne brandgefährlich.“ Tatsächlich spricht die Statistik eine deutliche Sprache: Mit 59 erzielten Treffern stellt der TSV den zweitbesten Angriff der Liga und bewies bereits im Hinspiel beim 5:1-Sieg gegen Heeseberg seine gnadenlose Effizienz.
Für die Gastgeber wird es vor allem darum gehen, die psychologischen Wunden der Vorwoche zu heilen. Trotz einer starken ersten Hälfte in Braunschweig gab man die Partie innerhalb weniger Minuten aus der Hand. „Für uns geht es darum, aus dem Spiel gegen Acosta das Positive mitzunehmen. Wir hatten eine gute erste Halbzeit gespielt, hatten viele Umschaltsituationen“, analysiert Baethge. Die Marschroute für Sonntag ist klar definiert: Die Defensive muss über die volle Distanz halten. „Es ist wichtig, dass wir in der Defensive kompakter stehen, dass wir nicht innerhalb von zehn Minuten drei Gegentore kriegen.“
Baethge setzt auf eine taktische Neuausrichtung gegen den Tabellenzweiten. Man wolle „kompakter sein, ein bisschen aggressiver sein und tiefer stehen.“ Doch neben der Taktik spielt der Kopf eine entscheidende Rolle. Der Trainer fordert von seinen Spielern, an das eigene Können zu glauben: „Wir müssen an unserem Selbstvertrauen arbeiten und uns irgendwann einfach mal wieder belohnen. Dass wir Fußball spielen können, das haben wir auch gegen Acosta wieder bewiesen.“
In der Tabelle ist der Druck auf Heeseberg (17 Punkte) gewachsen, da Verfolger VfB Peine mit 16 Zählern bereits in Schlagdistanz lauert. Um gegen die „enorme Wucht“ der Wendezeller zu bestehen, verlangt Baethge eine kämpferische Einstellung: „Wir müssen jetzt einfach die Arschbacken zusammenkneifen und halt alles geben.“ Sollte dies gelingen, könnte der FC Heeseberg für die Überraschung des Spieltags sorgen und den Aufstiegskampf an der Spitze unfreiwillig mitgestalten.