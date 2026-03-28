Defensive Stabilität gegen die Torfabrik: Heesebergs Herkulesaufgabe

Heesebergs Trainer Christian Baethge redet vor dem Duell nicht um den heißen Brei herum: „Wendezelle ist der glasklare Favorit. Die spielen eine super Saison, sind vorne brandgefährlich.“ Tatsächlich spricht die Statistik eine deutliche Sprache: Mit 59 erzielten Treffern stellt der TSV den zweitbesten Angriff der Liga und bewies bereits im Hinspiel beim 5:1-Sieg gegen Heeseberg seine gnadenlose Effizienz.

Für die Gastgeber wird es vor allem darum gehen, die psychologischen Wunden der Vorwoche zu heilen. Trotz einer starken ersten Hälfte in Braunschweig gab man die Partie innerhalb weniger Minuten aus der Hand. „Für uns geht es darum, aus dem Spiel gegen Acosta das Positive mitzunehmen. Wir hatten eine gute erste Halbzeit gespielt, hatten viele Umschaltsituationen“, analysiert Baethge. Die Marschroute für Sonntag ist klar definiert: Die Defensive muss über die volle Distanz halten. „Es ist wichtig, dass wir in der Defensive kompakter stehen, dass wir nicht innerhalb von zehn Minuten drei Gegentore kriegen.“

Baethge setzt auf eine taktische Neuausrichtung gegen den Tabellenzweiten. Man wolle „kompakter sein, ein bisschen aggressiver sein und tiefer stehen.“ Doch neben der Taktik spielt der Kopf eine entscheidende Rolle. Der Trainer fordert von seinen Spielern, an das eigene Können zu glauben: „Wir müssen an unserem Selbstvertrauen arbeiten und uns irgendwann einfach mal wieder belohnen. Dass wir Fußball spielen können, das haben wir auch gegen Acosta wieder bewiesen.“