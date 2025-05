Defensive Stabilität entscheidet das Spiel

Die erste Halbzeit ist relativ schnell erzählt. Die Herrliberger waren von Beginn weg gut im Spiel und konnten den Gameplan, Zone 2 dicht machen, hervorragend umsetzen. Die Pfäffiker hatten ihre Mühe um durch das kompakte Mittelfeld zu kommen, meistens wurden die Angriffe abgefangen oder die Gäste wurden wieder gezwungen rückwärts zu spielen. Es resultierten aus den ersten 20 Minuten insgesamt ein zwei Angriffe der Herrliberger und ein anrennendes Pfäffikon. Die erste gefährliche Szene ereignete sich nach einem Freistoss der Hausherren aus dem Halbfeld, der Ball wurde direkt der 2-Mann Mauer in die Füsse gespielt und es resultierte ein 5 vs 2 Konter der Pfäffiker auf den Schlussmann Dennis Nehrenheim. Zum Glück für die Herrliberger wurde der Konter nicht gut ausgespielt und es resultierte ein überhasteter Abschluss neben das Tor. Der Rest der 1. Halbzeit glich den ersten 20 Minuten, Herrliberg stand solide getraute sich aber nicht hinten rauszuspielen und dreschte jegliche Bälle nach vorne, alle Bälle fanden auch Abnehmer jedoch selten ein eigener und oft das IV Duo der Pfäffiker. Die Pfäffiker versuchten waren jedoch zu wenig kreativ, um das Mittelfeldpressing der Herrliberger zu durchbrechen und die Herrliberger lauerten auf Konter, welche die Pfäffiker ihnen nicht zuliessen. Kurz vor der Halbzeit wurde den Gästen noch ein Freistoß aus dem Halbfeld zugesprochen. Dennis Nehrenheim fängt den hohen Ball ab, wird aber von einem Mitspieler umgerempelt. Rubens Leopold könnte den Ball klären, doch der Versuch misslingt total, und so kann der Pfäffiker den Ball ins verwaiste Tor einschieben. Ein ärgerliches, unnötiges, doofes und wie sich herausstellt wegweisendes Tor.

Wer jetzt gehofft hat die 2. Halbzeit würde ein grösserer fussballerischer Leckerbissen werden, der hat sich getäuscht. Es ging genau gleich weiter. Mit einem kleinen Unterschied die Herrliberger standen ein wenig höher und hatten ab der 60 Minute eine kleine Druckphase, man schien dem 1:1 näher zu sein als Pfäffikon dem 2:0. Zwar ohne klare Torchancen, aber man provozierte den einen oder anderen hohen Ballverlust, Biss sich aber dann an der Defensive der Pfäffiker die Zähne aus. So kam es, dass eine Verknüpfung von Fehlern zum 2:0 der Gäste führte, Nici Böckli vertendelt den Ball im Mittelfeld, der Konter wurde eigentlich wieder bereinigt jedoch grätschte Nico Bigler unnötig ins Leere so konnte der Pfäffiker auf dem Flügel in den Strafraum ziehen und pfannenfertig auf den Stürmer auflegen, dieser verwandelt den haltbaren Ball zum 2:0 Endstand.

Abschliessend kann man sagen es war ein typisches 0:0 Spiel, Pfäffikon war aber die klugere Mannschaft und wusste die Fehler auszunutzen. Diese Fehler darf man gegen einen ambitionierten Gegner nicht machen. Das Spiel war aber um ein grosses Stück besser als in Wald letzte Woche. Nun gilt es vollen Fokus auf die kommenden Spiele, Egg, Männedorf, Fehraltorf.