Defensive Power für BW Borssum: Marvin Nwokocha kommt aus Emden Abwehrtalent wagt den Schritt in den Herrenbereich von p.s. · Heute, 15:12 Uhr · 0 Leser

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BW Borssum treibt die Planungen für die neue Saison in der Bezirksliga Weser-Ems voran – und setzt dabei ein klares Zeichen in der Defensive. Mit Marvin Nwokocha präsentieren die Blau-Weißen ihren ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit.

Der Defensivspezialist wechselt im Sommer aus der U19 des BSV Kickers Emden nach Borssum. Dort zählt er zu den stärksten Abwehrspielern seines Jahrgangs und ist als absoluter Stammspieler fester Bestandteil der Mannschaft, die in der Niedersachsenliga um den Aufstieg in die Regionalliga kämpft. Nun folgt der nächste Schritt in seiner Entwicklung – künftig im Trikot von BW Borssum. Mit seiner ausgeprägten Körperlichkeit, feiner Technik und einem guten Charakter bringt Nwokocha genau das Profil mit, das die Verantwortlichen in Borssum gesucht haben. Trotz zahlreicher weiterer Optionen entschied sich der talentierte Defensivspieler bewusst für den Wechsel.

Trainer Yasin Turan zeigt sich entsprechend überzeugt von seinem Neuzugang: „Marvin ist ein unfassbar guter Typ und ist für sein junges Alter auch fußballerisch schon sehr reif. Ich freue mich sehr, dass er sich für unser Team entschieden hat.“ Auch der Spieler selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Borssum hat ein junges und talentiertes Team, in dem ich bereits früh Verantwortung übernehmen kann. Die Konstellation aus Verein, Team und Trainer hat mich überzeugt.“