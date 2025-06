Defensive Kontinuität beim SV Wilhelmshaven

Der SV Wilhelmshaven setzt weiter auf Stabilität und Entwicklungspotenzial – besonders in der Defensive. Mit Valeriu Gaiu und Allen Pierre bleiben zwei Spieler aus der vergangenen Saison an Bord, die sowohl sportlich als auch charakterlich bestens ins Konzept des SVW passen. Beide haben ihre Verträge verlängert und werden auch 2025/26 das gelb-rote Trikot tragen.

Valeriu Gaiu war in seiner ersten Oberliga-Saison eine feste Größe auf der rechten Abwehrseite. Der 24-jährige moldawische Rechtsverteidiger absolvierte 24 Spiele, erzielte dabei zwei Tore und überzeugte durch hohe Laufbereitschaft sowie kompromisslose Zweikampfführung. In mehr als der Hälfte seiner Einsätze stand er in der Startelf und bewies, dass er sich schnell in der Liga akklimatisieren konnte. „Wir sind froh, unsere moldawische Kampfmaschine eine weitere Spielzeit bei uns halten zu können“, sagte Sportchef Florian Schmidt mit einem Augenzwinkern. „Valle ist ein super Typ – nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein Gewinn für unsere Mannschaft.“

Auch Allen Pierre bleibt dem SVW erhalten. Der 20-jährige US-Amerikaner kam erst in der Rückrunde zur Mannschaft, absolvierte bislang sieben Einsätze und hinterließ dabei einen bleibenden Eindruck. Mit seiner physischen Präsenz, seiner Kopfballstärke und der robusten Zweikampfführung bringt er das nötige Profil für die Innenverteidigung mit. „Allen bringt alles mit, was ein moderner Innenverteidiger braucht“, betont Schmidt. „Er ist jung, entwicklungsfähig und passt perfekt zu unserem Weg.“