Defensive Konstante: SV Brake bindet Orgest Buzi

– Foto: Wesermarschsport (H. Hartmann)

Der SV Brake kann eine wichtige Personalentscheidung vermelden: Orgest Buzi hat seinen Vertrag verlängert. Obwohl der Defensivspieler erst seit einem halben Jahr das Trikot der Rot-Weißen trägt, hat er sich bereits als feste Größe in der Mannschaft etabliert.

Der Verein hebt insbesondere die Qualitäten hervor, die Buzi in die Defensive einbringt. Mit seiner Erfahrung, seinem ausgeprägten Stellungsspiel und seiner Zweikampfstärke sorgt er für Stabilität in der Hintermannschaft. Darüber hinaus gilt er aufgrund seiner Ruhe, seines Einsatzes und seiner Präsenz auf dem Platz als wichtiger Faktor für das gesamte Teamgefüge.

Entsprechend groß ist die Freude beim SV Brake über die Vertragsverlängerung. Die Verantwortlichen sehen in Buzi einen Spieler, der der Mannschaft auch künftig Halt geben und eine wichtige Rolle einnehmen soll.

Der 31-jährige kam im Winter vom Bezirksligsten WSC Frisia zum SV und konnte bislang zwölf Einsätze verzeichnen. Alle seine Einsätze bestritt er dabei über die volle Distanz.

Mit der Personalie setzt der Verein auf Kontinuität und sichert sich die Dienste eines Spielers, der sich innerhalb kurzer Zeit als feste Größe in der Defensive etabliert hat. Die Rot-Weißen blicken nun auf weitere gemeinsame Spiele in der Bezirksliga und einen erfolgreichen Neustart.