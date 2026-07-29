Defensive ist das Prunkstück der Sportfreunde Neuwerk

Seit dem 2. Juli bereiten Karaca und sein Trainerteam die Mannschaft vor. „Wir wissen natürlich, dass wir in der Landesliga mehr Spiele verlieren werden. Aber ich denke, dass wir uns mit fünf oder sechs Gegnern messen können“, sagt er. Vom hohen Pressing aus der Bezirksliga will Neuwerk in der Landesliga abrücken: „Jetzt müssen wir kompakter stehen und mehr gegen den Ball arbeiten. Und der Weg zum Tor wird weiter. Aber Umschaltspiel und Schnelligkeit sind unsere Stärken, die wir nutzen können“, erklärt Karaca.

In der Landesliga werde es deutlich härter. Dafür wolle Karaca in der Defensive einige taktische Varianten einstudieren, da die Mannschaft vermutlich weniger agieren werde als zuvor. Mit aller Macht wolle man im ersten Jahr die Klasse halten. „Vom ersten Spiel an müssen wir den Fokus nach unten richten. Wir wollen also punkten, so schnell es geht. Zehn Siege und ein paar Unentschieden reichen mir“, sagt Karaca schmunzelnd.