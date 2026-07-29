Defensive ist das Prunkstück der Sportfreunde Neuwerk

Die Sportfreunde Neuwerk haben es im vierten Anlauf geschafft: den Aufstieg. In den Jahren zuvor hatten sie stets unter den Top Five mitgemischt. Trainer Erdogan „Dony“ Karaca geht in seiner sechsten Saison als Trainer bei Neuwerk nun erstmals das Abenteuer Landesliga an. Mit Understatement sagt der Trainer selbst: „Wir haben eine gute, stabile Saison gespielt, mit nur zwei Niederlagen gegen Odenkirchen und den OSV Meerbusch, die zudem beide vermeidbar waren.“
Viele hätten nach der 1:2-Niederlage gegen Meerbusch nach Ostern nicht mehr daran geglaubt, dass Neuwerk noch Meister werden könnte. Doch die Sportfreunde gewannen die folgenden sieben Spiele bis zum Saisonende. Laut Karaca müsse man „diese Spiele erst mal gewinnen“. Da Meerbusch nach der Niederlage gegen Neuwerk unter anderem gegen Fortuna Dilkrath (2:2) und TuRa Brüggen (2:3) Punkte liegen ließ, zog Neuwerk am Ende noch am Konkurrenten vorbei und wurde mit 80 Punkten und einem Vorsprung von einem Zähler Meister.
Wie die Mannschaft das geschafft hat? „Ich habe den Jungs gesagt: ‚Jedes Spiel ist ein Endspiel!‘ Die Nervosität war da, der Druck von außen war da. Das war viel Kopfarbeit, aber auch die Motivation war da“, berichtet Karaca. Auch die Erwartungen innerhalb des Vereins versuchte er von der Mannschaft fernzuhalten. Man hatte sich bereits auf Platz zwei konzentriert, denn „man weiß, dass das Ding durch ist, wenn man verliert. Du gehst als Trainer davon aus, dass du einen Punkt liegen lässt“, sagt der Coach. Doch Neuwerk zeigte keine Nerven und zog die Saison „meisterlich“ durch.
Neuwerk bestach in dieser Saisonweniger durch Einzelkönner als vielmehr durch sein einzigartiges Teamgefüge. „Wir hatten keinen Toptorschützen, wir mussten das auf viele Schultern verteilen“, sagt Karaca. Bester Torschütze war Berkan Dursun mit 14 Toren, doch sieben weitere Spieler erzielten mindestens fünf Treffer. Das ergab in Summe 93 Tore – ein guter Wert, auch wenn Meerbusch und Brüggen noch besser waren. Gegenüber den mageren 63 Treffern in der Vorsaison verbesserte sich Neuwerk jedoch deutlich. Laut Karaca wären sogar 100 Treffer realistisch gewesen.
Das Prunkstück war aber erneut die Defensive: Mit 26 Gegentoren hatten die Sportfreunde wieder mit Abstand die beste Abwehr. „Das wollten wir auch sein. Wir arbeiten seit Jahren sehr diszipliniert und hatten wenig muskuläre Probleme“, erklärt der Coach. Dabei hatte der Verein auch das Glück, im Gegensatz zu vielen Konkurrenten ohne Langzeitverletzte durch die Spielzeit gekommen zu sein.
Karaca legte im Training den Fokus auf Disziplin, Teamgeist, Fitness und eine stabile Defensive. Das zahlte sich aus: „Ohne Fitness kann man keine erfolgreiche Saison spielen“, betont er.
Bei einem Meister gibt es naturgemäß wenig zu meckern – abgesehen von der noch nicht optimalen Chancenverwertung: „Ich wünsche mir, dass wir etwas mehr aus Standards machen, vor allem aus Freistößen. Aber daran arbeiten wir bereits“, sagt Karaca.
Mit dem aktuell noch verletzten Silas Benten von den Sportfreunden Neersbroich und Tom Schlesiger von Fortuna Mönchengladbach wechseln zwei A-Jugendliche nach Neuwerk, die behutsam aufgebaut werden sollen. Als jüngste Verpflichtung ist zudem Janis Hrustic vom TSV Meerbusch II für das Mittelfeld dazugekommen. Auf der Abgangsseite stehen Dominik Klouth, der in die Reserve wechselt, und Christian Schulz, der sein Studium aufnimmt und deshalb aufhört.
Seit dem 2. Juli bereiten Karaca und sein Trainerteam die Mannschaft vor. „Wir wissen natürlich, dass wir in der Landesliga mehr Spiele verlieren werden. Aber ich denke, dass wir uns mit fünf oder sechs Gegnern messen können“, sagt er. Vom hohen Pressing aus der Bezirksliga will Neuwerk in der Landesliga abrücken: „Jetzt müssen wir kompakter stehen und mehr gegen den Ball arbeiten. Und der Weg zum Tor wird weiter. Aber Umschaltspiel und Schnelligkeit sind unsere Stärken, die wir nutzen können“, erklärt Karaca.
Bevor die Saison am 15. August gegen die VSF Amern beginnt, darf sich Neuwerk am 8. August noch auf ein attraktives Niederrheinpokalspiel gegen den Oberligisten SF Baumberg freuen.