Defensive hält zusammen

– Foto: MARCO LANDAUS BILDER

Der TSV Wolfsanger setzt seine Vertragsserie fort und schafft die nächste Personalie mit Perspektive: Ole Petersen bleibt den „Wölfen“ bis 2027 erhalten. Das teilte der Gruppenligist in seinen sozialen Medien mit und unterstrich damit, dass die Defensive als Fundament des Teams weiter zusammengehalten werden soll.

Petersen hat sich in der Abwehr zu einem wichtigen Baustein entwickelt – verlässlich in den Zweikämpfen, konstant in der Ordnung, und damit genau der Spielertyp, auf den Wolfsanger in der anstehenden Entwicklungsphase setzt. Die Verlängerung ist zugleich ein weiteres Signal an den Kader: Der Klub plant langfristig und belohnt Stabilität.

Dass Wolfsanger dabei gezielt Achsen absichert, zeigte sich zuletzt auch im Mittelfeld. Mika Holzhauer verlängerte bis 2027 und wird vereinsintern als „Motor“ im Zentrum beschrieben, Kevin Richter bleibt ebenfalls bis 2027 als „feste Größe“ erhalten. Mit Petersen folgt nun die nächste Zusage aus einer Schlüsselzone – und Wolfsanger stärkt damit das Gerüst, auf dem die Mannschaft sportlich weiter wachsen soll.