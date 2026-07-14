Defensive bleibt stabil: Milushev verlängert beim FSV Schöningen

Der 1,95 Meter große Abwehrspieler benötigte nach seinem Wechsel zunächst etwas Anlaufzeit, arbeitete sich jedoch mit konstanten Leistungen immer stärker in die Mannschaft. Spätestens ab dem Herbst gehörte Milushev zu den festen Größen in der Defensive und überzeugte mit seiner Präsenz und Zuverlässigkeit.

Vor allem seine Zweikampfstärke, seine körperliche Präsenz und seine Mentalität machten den Innenverteidiger zu einem wichtigen Faktor in der Schöninger Hintermannschaft. Mit seiner Robustheit und seinem Kopfballspiel sorgte er immer wieder für Stabilität und Sicherheit.