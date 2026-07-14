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Defensive bleibt stabil: Milushev verlängert beim FSV Schöningen
Innenverteidiger bleibt auch in der kommenden Saison ein wichtiger Bestandteil der Abwehr
Der FSV Schöningen kann auch in der kommenden Regionalliga-Saison auf Dimitar Milushev bauen. Der Innenverteidiger hat seinen Vertrag verlängert und bleibt damit ein wichtiger Baustein in der Defensive der Elmstädter.
Der 1,95 Meter große Abwehrspieler benötigte nach seinem Wechsel zunächst etwas Anlaufzeit, arbeitete sich jedoch mit konstanten Leistungen immer stärker in die Mannschaft. Spätestens ab dem Herbst gehörte Milushev zu den festen Größen in der Defensive und überzeugte mit seiner Präsenz und Zuverlässigkeit.
Vor allem seine Zweikampfstärke, seine körperliche Präsenz und seine Mentalität machten den Innenverteidiger zu einem wichtigen Faktor in der Schöninger Hintermannschaft. Mit seiner Robustheit und seinem Kopfballspiel sorgte er immer wieder für Stabilität und Sicherheit.
Kontinuität als Erfolgsfaktor
Mit der Vertragsverlängerung setzt der FSV Schöningen den eingeschlagenen Weg konsequent fort und hält eine weitere Stütze des Kaders. Milushev soll auch künftig Verantwortung in der Defensive übernehmen und mit seiner Einstellung sowie seinen Qualitäten dazu beitragen, die Mannschaft weiterzuentwickeln.
Für den Regionalligisten ist der Verbleib des Innenverteidigers ein weiterer wichtiger Baustein bei der Kaderplanung für die neue Saison.