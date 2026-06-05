Defensive als Schlüssel zum Erfolg bei Breitenbrunn Auf dem Weg zur Meisterschaft in der B-Liga ist eine Systemumstellung in der Abwehr mitentscheidend +++ Eine große Rolle spielt auch Spielertrainer Christopher Volk. von Thomas Nikella · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Meister und Aufsteiger: Die GSV Breitenbrunn ist in der kommenden Saison in der Fußball-Kreisliga A Odenwald am Ball. Foto: Dennis Flechsenhaar/GSV Breitenbrunn

BREITENBRUNN. Mehr als ein Jahrzehnt ist her, dass die GSV Breitenbrunn in der A-Liga Odenwald Fußball spielte. Nach einer souveränen Spielzeit, die auch von bemerkenswerten Zusammenhalt und starker Gemeinschaft geprägt war, ist es den Breitenbrunnern gelungen, die Meisterschaft in der B-Liga zu erringen und in die A-Klasse zurückzukehren.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Am Saisonende waren es 78 Punkte und 102 geschossene Tore für den Meister, der die SSV Brensbach II (76) auf Rang zwei verwies. Und es bewahrheitete sich, dass Meisterschaften über eine stabile Defensive gewonnen werden. Nur 32 Gegentore musste die GSV in 34 Ligaspielen hinnehmen. Entscheidend dabei war eine Systemumstellung in der Abwehr in der Wintervorbereitung, die es den Spielern erlaubte, zwischen zwei Varianten umzuschalten. Das wiederum hatte viele Mannschaften in der Liga vor Probleme gestellt. So kassierte das Team in der zweiten Saisonhälfte nur elf Gegentreffer.

Wichtig in der Innenverteidigung waren Lars und Erik Ehrhardt sowie Spielertrainer Christopher Volk. „Gerade unsere beiden Ehrhardts verloren sehr wenig Zweikämpfe, an ihnen vorbeizukommen, war schwierig“, sagt der Sportliche Leiter Mirco Olt. Insgesamt war die GSV sehr gefestigt in der Spielanlage, gab nur drei Spiele ab. Und das alles, obwohl gerade die Verletzung von Torgarant und Co-Trainer Sebastian Hanatschak schmerzte. Nur gut, dass die Breitenbrunner Offensive breit aufgestellt war und mit Rene Reinhard ein torgefährlicher Angreifer aus einer Verletzung zurück kam, der 17 Tore erzielte. Ein Glücksfall war auch die Verpflichtung des 18-jährigen Luca Schauber im Winter. Gleich in seinem ersten Spiel gegen Schlusslicht TSV Bullau schoss der Youngster die beiden entscheidenden Tore - mit 18 Treffern war Schauber letztlich der erfolgreichste Breitenbrunner Torschütze in dieser Meistersaison. Das Erfolgsrezept war, dass die GSV den Gegner nie richtig ins Spiel kommen ließ. Zu den wichtigen personellen Entscheidungen gehörte auch, dass Philipp Greim, der sonst im Sturm spielte, eine neue Rolle im Mittelfeld der Odenwälder erhielt. Ein Glücksgriff: Greim zeigte Stärken in der Spieleröffnung, war Schlüsselspieler, traf selbst elfmal und bereitete zahlreiche Treffer seiner Teamkameraden vor.