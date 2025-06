Defensivallrounder für Meuselwitz - Talentetrio bekommt Vertrag Der ZFC Meuselwitz bastelt an einer schlagkräftigen Truppe für die kommende Spielzeit in der Regioinalliga Nordost.

Mit Cemal Kaymaz wechselt ein defensiver Mittelfeldspieler zum ZFC Meuselwitz. In der vergangenen Saison absolvierte der 1,87 Meter große Linksfuß 29 Spiele inklusive Pokal für die BSG Chemie Leipzig, davon 27 von Beginn an. Der gebürtige Bayreuther ist auf verschiedenen defensiven Positionen zu Hause und soll auch mit physischer Präsenz einen Beitrag zur defensiven Stabilität leisten. Ausgebildet wurde er bei der SpVgg Bayreuth. Für die Oberfranken machte er dann auch erste Spiele im Männerbereich und sammelte zudem Einsatzminuten in der 3. Liga. Beim ZFC wird er die Rückennummer 10 tragen. Sein Vertrag läuft bis 30.06.2026 mit leistungsbezogener Verlängerungsoption bis Juni 2027. >> zum FuPa-Profil von Cemal Kaymaz

Bereits seit Frühherbst 2024 hat der ZFC drei U19-Spieler der Verbandsligamannschaft in das Training des Regionalligateams eingebunden. In Abhängigkeit ihrer Abiturausbildung haben alle drei Spieler bis zu vier Trainingseinheiten pro Woche mit absolviert und großes Talent aufgezeigt.

Nun erfüllt sich für alle drei ein Traum: In der neuen Spielzeit gehören Theo Teßmer (Mittelfeld defensiv), Bastian Burghold (Mittelfeld offensiv) und Nick Seidemann (rechtes Mittelfeld/ Abwehr) offiziell dem Regionalligateam an und sollen so weiter an den Fußball auf Regionalliganiveau herangeführt werden. Da die drei Spieler zusammen mit ihrem U19-Team bis zum letzten Sonntag aktiv waren und erfolgreich Thüringer Landesmeister geworden sind, werden diese drei erst in Kalenderwoche 27 zum Mannschaftstraining stoßen.