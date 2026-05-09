Defensiv wieder stark? Golkrath trifft auf gute Offensive von Dremmen Vorbericht von Aachener Zeitung · Heute, 11:26 Uhr · 0 Leser

Wird es wieder so wild wie im Hinspiel? Da gewann der SV Golkrath beim TuS Rheinland Dremmen mit 5:3. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Kreisliga A Heinsberg: Der SV Golkrath empfängt Rheinland Dremmen. Drei Nachholspiele am Donnerstagabend.

Sowohl für den SV Golkrath als auch für den TuS Rheinland Dremmen ist die Saison eigentlich gelaufen. Beide Teams liegen im Tabellenmittelfeld und spielen eine ähnliche Saison. Nach gutem Start standen beide Mannschaften nach der Hinrunde gut da, hatten dann aber zu Beginn der Rückrunde eine Schwächephase, die die Abstiegsränge noch einmal näherkommen ließ. Doch in den letzten Wochen schafften es beide Mannschaften, die letzten Zweifel auszuräumen, sodass für ein weiteres Jahr A-Liga geplant werden kann. Golkrath defensiv stark Golkrath konnte mit zwei Siegen aus den letzten drei Spielen alles klarmachen, wobei besonders der hart erkämpfte Sieg vor zwei Spieltagen über das Spitzenteam aus Würm-Lindern heraussticht. Die Mannschaft von Trainer Daniel Demming spielte in den vergangenen Spielen defensiv stark und arbeitete mit viel Leidenschaft und Einsatz gegen den Ball. Als Aufsteiger hat sie so das Saisonziel schon früh erreicht.

Auch Dremmen hatte zu Beginn des Jahres einige Schwächen gezeigt, doch drei Siege in Folge gegen Karken, Scherpenseel-Grotenrath und Waldenrath-Straeten haben alle Sorgen ausgeräumt. Am vorigen Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Alex Gieswein dem Tabellenzweiten Selfkant mit 0:3, doch auch hier zeigte Dremmen größtenteils eine gute Leistung. Mit 34 Punkten für Dremmen und 33 Punkten für Golkrath sind beide Teams mittendrin im Rennen um die Plätze sechs bis zwölf. Es geht also durchaus noch um eine gute Platzierung. Im direkten Duell gegeneinander am Sonntag sollte Dremmen in der Offensive gefährlicher als Golkrath sein. Wenn der SV aber wieder die Defensivleistung der letzten Wochen abruft, kann, wie im Hinspiel, ein Erfolg für Golkrath herausspringen. Die wilde Partie gewann der SV mit 5:3.