„Defensiv wieder stabil stehen“

– Foto: Philipp Reichelt

Das Schlusslicht geht als Außenseiter in die letzten Heimspiele der Bezirksliga-Saison – und setzt auf defensive Ordnung sowie Konter.

Die Gäste mussten sich zuletzt Tabellenzweiter SC Twistringen knapp mit 2:3 geschlagen geben. Gessel-Leerssen verlor am vergangenen Spieltag mit 0:3 beim TV Stuhr.

Für den FC Gessel-Leerssen steht am Mittwochabend (20 Uhr) in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 das Heimspiel gegen den FC Sulingen an. Während die Gastgeber mit fünf Punkten bereits als direkter Absteiger feststehen, reist Sulingen als Tabellensiebter mit 39 Punkten an.

Trainer Maik Hüneke erwartet gegen Sulingen „wieder eine schwierige Aufgabe gegen einen taktisch sehr gut eingestellten Gegner, der auch fußballerische Lösungen sucht.“

Trotz der sportlichen Ausgangslage blickt Hüneke den verbleibenden Partien positiv entgegen. „Wir freuen uns aber auf die letzten drei Spiele in der Bezirksliga, davon zwei Heimspiele.“ Entscheidend werde vor allem die defensive Stabilität sein: „Entscheidend wird sein, defensiv wieder stabil zu stehen, gut auf die taktischen Abläufe des Gegners zu reagieren und über Konter unsere Möglichkeiten zu suchen.“

Für Gessel-Leerssen geht es damit vor allem darum, sich in den verbleibenden Saisonspielen weiter konkurrenzfähig zu präsentieren, während Sulingen seine Position im gesicherten Tabellenmittelfeld festigen möchte.