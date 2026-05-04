„Defensiv überragend gearbeitet“: Rehden überzeugt

Eintracht Braunschweig II blieb mit nun 32 Punkten im Tabellenmittelfeld, während Rehden durch den Erfolg auf 33 Zähler kommt und sich damit im engen Tabellenkorridor weiter stabilisiert. Die Partie war über weite Strecken von taktischer Disziplin und wenigen klaren Torchancen geprägt.
Rehden kontrolliert das Spiel – ohne klare Chancen
Co-Trainer David zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, insbesondere in der ersten Halbzeit. „Ich glaube, dass wir die Partie in der ersten Halbzeit über weite Strecken kontrolliert haben. Wir hatten gute Ballbesitzphasen und auch einige starke Umschaltmomente.“
Ausschlaggebend war aus seiner Sicht vor allem die Arbeit gegen den Ball. „Unsere Jungs haben defensiv überragend gearbeitet. Jeder hat Räume zugestellt, dem Mitspieler geholfen – das war extrem wichtig.“ Auch offensiv agierte das Team diszipliniert, blieb jedoch ohne zwingende Abschlüsse: „Die letzte Präzision hat gefehlt, deshalb hatten wir keine hundertprozentige Torchance.“
Zur Pause sah David dennoch ein positives Bild: „Wir sind mit einem guten Gefühl in die Halbzeit gegangen.“
Entscheidung durch Joker in der Schlussphase
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Braunschweig zwar den Druck, blieb jedoch ohne klare Durchschlagskraft. Rehden verteidigte weiterhin kompakt und kontrollierte das Geschehen im Zentrum.
Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase – durch eingewechselte Spieler. „In der 84. Minute spielt Paris Jiménez David Lučić im Strafraum frei. David setzt sich stark durch, lässt zwei Gegenspieler stehen und schließt oben links zum 1:0 ab. Das war pure Erleichterung.“
Kurz darauf folgte die Vorentscheidung: „Niklas Bär setzt sich durch und bedient Paris, der über den Innenpfosten zum 2:0 trifft. Dieser Doppelschlag hat dem Gegner den Zahn gezogen.“
Ein später Gegentreffer änderte nichts mehr am Ausgang der Partie. „Braunschweig hatte im gesamten Spiel keine echte Torchance. Deshalb ist es ein absolut verdienter Sieg für uns.“
Mit dem Erfolg verschafft sich Rehden etwas Luft im Tabellenkeller. Der Blick richtet sich nun auf das kommende Derby beim TSV Wetschen, wo der nächste Schritt im Kampf um den Klassenerhalt folgen soll.