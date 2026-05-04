„Defensiv überragend gearbeitet“: Rehden überzeugt

Eintracht Braunschweig II blieb mit nun 32 Punkten im Tabellenmittelfeld, während Rehden durch den Erfolg auf 33 Zähler kommt und sich damit im engen Tabellenkorridor weiter stabilisiert. Die Partie war über weite Strecken von taktischer Disziplin und wenigen klaren Torchancen geprägt. Rehden kontrolliert das Spiel – ohne klare Chancen Co-Trainer David zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, insbesondere in der ersten Halbzeit. „Ich glaube, dass wir die Partie in der ersten Halbzeit über weite Strecken kontrolliert haben. Wir hatten gute Ballbesitzphasen und auch einige starke Umschaltmomente.“

Ausschlaggebend war aus seiner Sicht vor allem die Arbeit gegen den Ball. „Unsere Jungs haben defensiv überragend gearbeitet. Jeder hat Räume zugestellt, dem Mitspieler geholfen – das war extrem wichtig.“ Auch offensiv agierte das Team diszipliniert, blieb jedoch ohne zwingende Abschlüsse: „Die letzte Präzision hat gefehlt, deshalb hatten wir keine hundertprozentige Torchance.“ Zur Pause sah David dennoch ein positives Bild: „Wir sind mit einem guten Gefühl in die Halbzeit gegangen.“