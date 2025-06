Defensiv-Talent bleibt Neu-Verbandsligisten erhalten

Mit starker Ausbildung, viel Potenzial und Flexibilität in der Abwehr wird @osc_mor_ eine wichtige Rolle im Team einnehmen.

Der junge Defensiv-Allrounder hat seinen Vertrag verlängert und geht mit uns in die nächste Saison in der Verbandsliga!

Oscar:“Mein erstes Jahr bei den Herren war sehr schön – mit vielen Höhen und Tiefen. Ich fühle mich beim SV Fellbach sehr wohl und freue mich auf das nächste Jahr!“

Nico&Kiri: “Oscar ist ein junger Talentierter Spieler der eine top Ausbildung genossen hat. Oscar wird in der nächsten Saison definitiv unser Spiel bereichern. Da er in der defensive flexibel einsetzbar ist, wird er einen sehr wichtigen Platz in unserem Team einnehmen.“

Schön, dass du bleibst, Oscar!