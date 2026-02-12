Defensiv stabil: Alemannias U19 holt Punkt in Münster von Lars Brepols · Heute, 06:11 Uhr · 0 Leser

Lobt die Defensivarbeit seiner Schützlinge: Alemannias U19-Trainer Carsten Wissing. – Foto: Fabian Nellessen

Mit einem torlosen Remis bei den Preußen sind Aachens A-Junioren in die Rückrunde der DFB-Nachwuchsliga gestartet. Trainer Carsten Wissing lobt die Defensive und fordert mehr Mut im Angriffsspiel.

Die A-Junioren von Alemannia Aachen sind mit einem positiven Gefühl aus Münster zurückgekehrt. Zum Auftakt der Rückrunde in der DFB-Nachwuchsliga sicherten sich die Nachwuchsfußballer der Schwarz-Gelben einen Zähler bei den heimischen Preußen. Am Ende stand ein 0:0 auf der Anzeigetafel. „Bei einem der Mitfavoriten in unserer Liga haben wir einen Punkt geholt“, zeigte sich Aachens Trainer Carsten Wissing zufrieden mit der Ausbeute. Ausgeglichene erste Halbzeit Die erste Halbzeit bezeichnete Wissing als „ereignisarm und sehr ausgeglichen“. Der äußerst schwer bespielbare Rasenplatz trug nicht dazu bei, dass Spielfluss aufkam. Die Gastgeber verzeichneten etwas mehr Ballbesitz, die Alemannia hatte hingegen „ein oder zwei Abschlüsse mehr“, wie der Coach weiter ausführte. „Das 0:0 zur Pause war leistungsgerecht.“

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunächst die Kontrolle. „In den ersten 25 Minuten nach Wiederanpfiff hatten wir unsere stärkste Phase“, berichtete Wissing. Die beste Möglichkeit der Partie vergab Aachens Kjell Becher, der nach einer Flanke von der rechten Seite am zweiten Pfosten lauerte. Die Direktabnahme des 18-Jährigen wehrte Münsters Torwart mit dem Fuß an den Innenpfosten ab. Den Nachschuss blockten die Preußen schließlich gemeinschaftlich. In der Schlussphase erspielten sich dann die Hausherren ein Übergewicht. Aachens Schlussmann Moritz Schrief musste mehrfach entscheidend eingreifen. „In meinen Augen war es ein verdientes Unentschieden. Beide Mannschaften hatten Phasen, in denen sie das Spiel für sich hätten entscheiden können“, resümierte Wissing und ergänzte: „Wir nehmen das Positive aus Münster mit, und das ist unsere defensive Stabilität. Dennoch gibt es einige Punkte, die wir zukünftig besser machen wollen, beispielsweise mutiger und zielstrebiger mit dem Ball agieren.“