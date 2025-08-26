Defensiv-Neuzugang verlässt Sportfreunde Siegen schon wieder

Aus persönlichen Gründen hat der 25-jährige Paul Polauke seinen Vertrag beim Regionalligisten Sportfreunde Siegen aufgelöst. Der in Ludwigsburg geborene Innenverteidiger schließt sich einem Südwestverein in Heimatnähe an, heißt es von Vereinsseite.

Am vergangenen Wochenende war Polauke, der seit dem Trainingsstart Mitte Juni dabei war, an den Verein herangetreten und hinterlegte seinen Wunsch nach Auflösung des bestehenden Vertrages. „Diesem Wunsch haben wir unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Parameter entsprochen“, kommentiert SFS-Geschäftsführer Matthias Georg die frühzeitige Trennung.

Der 1,90m große Verteidiger war erst zur aktuellen Spielzeit von den Stuttgarter Kickers ins Siegerland gewechselt und sammelte in drei von fünf möglichen Einsätzen 196 Spielminuten in der Regionalliga West. Zwei Mal stand Polauke dabei in der Startelf der Krönchenkicker. Durch den Wegfall einer Planstelle werden die Sportfreunde auf der vakanten Position nachlegen, erste Gespräche mit interessanten Kandidaten laufen bereits.