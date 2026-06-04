Defensiv-Allrounder Leonhard von Schroetter wechselt nach Chemnitz

Derby-Atmosphäre als Wechselbeschleuniger

Für von Schroetter ist der Nordosten kein unbekanntes Pflaster. In der Saison 2022/23 absolvierte er 29 Drittliga-Partien für den FSV Zwickau. Den Großteil seiner bisherigen Herren-Laufbahn verbrachte der im Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg ausgebildete Verteidiger jedoch beim FSV Frankfurt, für den er knapp 100 Regionalliga-Spiele bestritt.

Der Wechsel nach Chemnitz war für den Neuzugang eine bewusste Entscheidung für die Tradition: Ein Live-Besuch des prestigeträchtigen Derbys gegen seinen Ex-Klub aus Zwickau hinterließ nachhaltigen Eindruck. „Die Atmosphäre war beeindruckend. Für mich war es wichtig, zu einem Traditionsverein mit großer Strahlkraft und einer leidenschaftlichen Fanszene zu wechseln, denn Fußball vor vielen Zuschauern macht einfach am meisten Spaß“, erklärte von Schroetter nach seiner Vertragsunterschrift.