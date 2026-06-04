Defensiv-Allrounder Leonhard von Schroetter wechselt nach Chemnitz

Der Chemnitzer FC rüstet seine Hintermannschaft für die anstehende Regionalliga-Spielzeit 2026/27 weiter auf. Wie die Westsachsen am Donnerstag bekannt gaben, wechselt Leonhard von Schroetter an die Gellertstraße. Der gebürtige Oberbayer kommt ablösefrei vom West-Regionalligisten Sportfreunde Siegen und ist bereits der neunte Neuzugang im Team von Trainer Benjamin Duda. Bei den Himmelblauen erhält der Neuzugang die Rückennummer 28.
Mit einer Körpergröße von 1,88 Metern bringt von Schroetter eine enorme physische Komponente mit, doch es ist vor allem seine taktische Flexibilität, die ihn für den CFC so wertvoll macht. Der Defensivakteur kann sowohl im Abwehrzentrum als auch auf den defensiven Außenbahnen eingesetzt werden.
Sportdirektor Chris Löwe verspricht sich von der Verpflichtung spürbar mehr Stabilität und taktische Variationsmöglichkeiten: „Er bringt viel Qualität und Erfahrung auf Regionalliga-Niveau mit und konnte zudem bereits Erfahrungen in der 3. Liga sammeln. Besonders wertvoll ist seine Flexibilität. Dadurch eröffnet er uns zusätzliche Möglichkeiten und Variationen in unserer Defensivreihe.“
Für von Schroetter ist der Nordosten kein unbekanntes Pflaster. In der Saison 2022/23 absolvierte er 29 Drittliga-Partien für den FSV Zwickau. Den Großteil seiner bisherigen Herren-Laufbahn verbrachte der im Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg ausgebildete Verteidiger jedoch beim FSV Frankfurt, für den er knapp 100 Regionalliga-Spiele bestritt.
Der Wechsel nach Chemnitz war für den Neuzugang eine bewusste Entscheidung für die Tradition: Ein Live-Besuch des prestigeträchtigen Derbys gegen seinen Ex-Klub aus Zwickau hinterließ nachhaltigen Eindruck. „Die Atmosphäre war beeindruckend. Für mich war es wichtig, zu einem Traditionsverein mit großer Strahlkraft und einer leidenschaftlichen Fanszene zu wechseln, denn Fußball vor vielen Zuschauern macht einfach am meisten Spaß“, erklärte von Schroetter nach seiner Vertragsunterschrift.
Mit der Verpflichtung des 27-Jährigen nimmt das neue Gesicht des Chemnitzer FC immer deutlicher Gestalt an. Von Schroetter besetzt den mittlerweile 21. Kaderplatz für die neue Saison und komplettiert eine namhafte Riege an Neuzugängen, zu der unter anderem auch Jan Löhmannsröben, Andreas Geipl und Ron Berlinski gehören. Der Konkurrenzkampf an der Gellertstraße dürfte im Sommer somit von der ersten Trainingseinheit an voll entfacht sein.