Defensiv-Allrounder für Germania Bleckenstedt

Mujo Taric kam 2020 aus Kroatien vom NK Zagreb nach Deutschland zu Lupo Martini Wolfsburg in die Oberliga. Nach zehn Einsätzen in der Oberliga, die meisten davon von Beginn an, zog es den gebürtigen Bosnier weiter nach Braunschweig zu Vahdet.

Beim TSC Vahdet avancierte der Defensiv-Allrounder direkt zum Stammspieler und kam seitdem auf 72 Einsätze in der Landesliga. Die meisten davon entweder als Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger. Taric war bei Vahdet stets gesetzt und überzeugt durch seine Zweikampfstärke und seinen unermüdlichen Kampfgeist. Auch in der aktuellen Saison war Taric elf Mal auf dem Platz und stand in jedem Spiel in der Startelf.