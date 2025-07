Defensiv-Allrounder für den HFC – Tom Claassen kommt vom TuS Esens

Claassen, der in der vergangenen Saison siebenmal im Kader des Landesliga-Aufsteigers TuS Esens stand, gilt trotz seines jungen Alters bereits als taktisch versierter Spieler mit viel Entwicklungspotenzial. Für den Heidmühler FC ist der Wechsel ein wichtiger Baustein im Hinblick auf die Kaderstruktur der kommenden Saison – das sieht auch HFC-Coach Oleksyn so: „Tom‘s Spielverständnis und seine Flexibilität machen ihn zu einem absolut kompletten Spieler. Er ist defensiv universell einsetzbar und eine absolute Bereicherung für unser Team.“

Mit seiner Verpflichtung setzt der HFC bewusst auf junge, entwicklungsfähige Spieler, die frischen Wind in das Team bringen sollen. Claassen selbst freut sich auf die neue Herausforderung in der Rot-Weißen Familie und will sich schnell in die Mannschaft einfügen.