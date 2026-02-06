Deen Cosic verlässt Union Verden in Richtung TV Oyten

Der Aufsteiger Union Verden hatte eine sehr schwierige Hinrunde nach dem Aufstieg und der Meisterschaft in der Vorsaison. Aktuell steht der Aufsteiger auf dem letzten Tabellenplatz und konnte noch keinen Punktgewinn verbuchen. Nun verlässt mit Deen Cosic einer der Top-Spieler den Verein..

Deen Cosic spielte in der Jugend unter anderem für JFV A/O/B/H/H und dem TSV Havelse und wurde so hochklassig ausgebildet. Im Herrenbereich spielte Cosic bereits in der Bezirksliga für Germania Walsrode, ehe Cosic zu Union Verden kam. In der Aufstiegssaison trug er mit vier Treffern zum Aufstieg bei.

Auch in der laufenden Saison stand er in jedem Spiel in der Startelf. Nun also der Sprung vom Tabellenletzten der Kreisliga zum Tabellendritten der Bezirksliga. Oyten hat derweil nur drei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze und wird in der Rückrunde alles dafür geben, um am Ende ganz oben zu stehen.

Das erste Spiel mit seinem neuen Verein kann Deen Cosic dann am 01.03 spielen. Dann geht es auswärts gegen den TB Uphusen, den Tabellenführer, direkt also ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel.