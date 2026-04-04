Deelen-Doppelpack entscheidet in Schwefingen

– Foto: VfL Weiße Elf Nordhorn

Lange Zeit ist es ein Spiel auf Augenhöhe, doch in der Schlussphase schlägt der VfL Weiße Elf Nordhorn eiskalt zu. Hendrik Deelen und Pascal Rode sorgen mit ihren Treffern für einen am Ende klaren 3:0-Erfolg beim SF Schwefingen und katapultieren ihr Team auf Rang drei.

Die Partie beginnt verhalten, beide Teams agieren zunächst abwartend und mit viel Respekt. Nordhorn hat etwas mehr Ballbesitz, die besten Möglichkeiten gehören jedoch den Gastgebern: Konstantin Burs und Christoph Winters tauchen jeweils frei vor VfL-Keeper Kevin Dietrich auf, der beide Male stark pariert.

Auf der anderen Seite kommt auch Nordhorn zu Chancen, insbesondere in den Minuten vor der Pause, kann diese aber nicht nutzen. Mehrere verletzungsbedingte Unterbrechungen sorgen für eine längere Nachspielzeit. Zur Halbzeit steht es 0:0.

Nach dem Seitenwechsel bleibt das Spiel zunächst offen. Beide Teams agieren weiterhin vorsichtig, ehe der VfL Weiße Elf in der Schlussphase seine Offensivqualität ausspielt.

In der 62. Minute bringt Pascal Rode die Gäste per Kopf nach Flanke von links in Führung und erzielt damit sein 17. Saisontor. Nur drei Minuten später erhöht Hendrik Deelen mit einem sehenswerten Treffer vom linken Strafraumeck auf 2:0.

Als Schwefingen in der Folge mehr riskieren muss, nutzt Nordhorn die Räume konsequent: Deelen schnürt in der 71. Minute seinen Doppelpack und stellt auf 3:0. Innerhalb von neun Minuten ist die Partie entschieden.

Schwefingen ohne Durchschlagskraft

In der Schlussphase gelingt es den Sportfreunden kaum noch, gefährlich vor das Tor zu kommen. Nordhorn setzt stattdessen auf Umschaltmomente und verwaltet die Führung souverän.

Die Nachspielzeit bringt keine Wende mehr. Der VfL Weiße Elf Nordhorn gewinnt am Ende deutlich mit 3:0, springt damit auf Platz drei, während der SF Schwefingen den Spieltag als Tabellenfünfter beendet und nun am Osterfeuer sitzt.

➡️ Daniel Vehring im Interview nach dem Spiel