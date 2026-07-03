Debüts, Wiedersehen und erster Härtetest Der VfL startet in Melle in den Testsommer von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images, Roland Schä

Beim Landesligisten SC Melle 03 bestreiten die Lila-Weißen ihr erstes Vorbereitungsspiel. Neben sieben Neuzugängen stehen zahlreiche Wiedersehen und die ersten Erkenntnisse für Trainer Timo Schultz im Fokus.

Mit dem ersten Testspiel der Sommervorbereitung beginnt für den VfL Osnabrück am Samstag die heiße Phase auf dem Weg zur neuen Zweitligasaison. Beim Landesligisten SC Melle 03 (Anstoß: 14 Uhr) will Cheftrainer Timo Schultz nach der ersten Trainingswoche vor allem Spielpraxis sammeln und seinen zahlreichen Neuzugängen die ersten Einsatzminuten im lila-weißen Trikot ermöglichen. Traditionsverein aus der Region als erster Gegner Der SC Melle 03 zählt mit rund 6.100 Mitgliedern zu den größten Sportvereinen Niedersachsens und beendete die vergangene Saison in der Landesliga Weser-Ems auf Rang acht. Seit April steht Robin Twyrdy an der Seitenlinie, der die Mannschaft bereits vorzeitig von Christoffer von Rekowski übernommen hatte.

Für Twyrdy ist das Duell mit dem VfL ein besonderes. Der 35-Jährige spielte selbst in der Jugend für Osnabrück und gehörte mehrfach dem Profikader an. Später lief er unter anderem gemeinsam mit VfL-Technikdirektor Daniel Latkowski für den SV Meppen und den SC Wiedenbrück auf. Sein Vater Roland Twyrdy war als Spieler und später als erfolgreicher Nachwuchstrainer eng mit dem VfL verbunden, ehe er viele Jahre den SC Melle prägte. Auch auf dem Platz gibt es zahlreiche Verbindungen zwischen beiden Vereinen. Mit Paul Plückebaum, Moritz Schlüter, Marian Radtke, Rene Heitkamp, Jannik Pantke und Mika Winkel stehen gleich sechs ehemalige VfL-Spieler im Aufgebot der Gastgeber.