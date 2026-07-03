Debüts, Wiedersehen und erster Härtetest

Beim Landesligisten SC Melle 03 bestreiten die Lila-Weißen ihr erstes Vorbereitungsspiel. Neben sieben Neuzugängen stehen zahlreiche Wiedersehen und die ersten Erkenntnisse für Trainer Timo Schultz im Fokus.
Mit dem ersten Testspiel der Sommervorbereitung beginnt für den VfL Osnabrück am Samstag die heiße Phase auf dem Weg zur neuen Zweitligasaison. Beim Landesligisten SC Melle 03 (Anstoß: 14 Uhr) will Cheftrainer Timo Schultz nach der ersten Trainingswoche vor allem Spielpraxis sammeln und seinen zahlreichen Neuzugängen die ersten Einsatzminuten im lila-weißen Trikot ermöglichen.
Der SC Melle 03 zählt mit rund 6.100 Mitgliedern zu den größten Sportvereinen Niedersachsens und beendete die vergangene Saison in der Landesliga Weser-Ems auf Rang acht. Seit April steht Robin Twyrdy an der Seitenlinie, der die Mannschaft bereits vorzeitig von Christoffer von Rekowski übernommen hatte.
Für Twyrdy ist das Duell mit dem VfL ein besonderes. Der 35-Jährige spielte selbst in der Jugend für Osnabrück und gehörte mehrfach dem Profikader an. Später lief er unter anderem gemeinsam mit VfL-Technikdirektor Daniel Latkowski für den SV Meppen und den SC Wiedenbrück auf. Sein Vater Roland Twyrdy war als Spieler und später als erfolgreicher Nachwuchstrainer eng mit dem VfL verbunden, ehe er viele Jahre den SC Melle prägte.
Auch auf dem Platz gibt es zahlreiche Verbindungen zwischen beiden Vereinen. Mit Paul Plückebaum, Moritz Schlüter, Marian Radtke, Rene Heitkamp, Jannik Pantke und Mika Winkel stehen gleich sechs ehemalige VfL-Spieler im Aufgebot der Gastgeber.
Besonders gespannt dürfen die Zuschauer auf die ersten Minuten der sieben Sommerzugänge sein. Neben den Leihspielern Jonas Krumrey und Leon Opitz wurden Jonathan Wensing, Joel Abu Hanna, Lukas Bornschein, Luca Raimund und Leonhard Münst fest verpflichtet und sollen erstmals das VfL-Trikot tragen.
Nach zehn Abgängen hat sich das Gesicht des Kaders deutlich verändert. Gleichzeitig kehrte Torhüter Luca Böggemann nach seiner erfolgreichen Leihe zu den Sportfreunden Lotte zurück und gehört wieder zum Aufgebot.
Trainer Timo Schultz will den Fokus zunächst auf Rhythmus und Belastungssteuerung legen. „Nach einer guten ersten Trainingswoche freue ich mich auf den ersten Test in der Region und hoffe, dass viele Zuschauer nach Melle kommen werden. Bis auf der Torwartposition werden alle Feldspieler eine Halbzeit lang auf dem Feld stehen“, kündigte der 48-Jährige auf der Vereinshomepage an.
Große taktische Rückschlüsse wird die Partie gegen den Landesligisten noch kaum zulassen. Vielmehr dient sie dazu, die Mannschaft nach der Sommerpause wieder an den Wettkampf heranzuführen und erste Abläufe einzustudieren.
Bereits in der kommenden Woche wartet im Trainingslager im österreichischen Lienz mit dem tschechischen Erstligisten FK Jablonec ein deutlich anspruchsvollerer Prüfstein. Bis dahin bietet der Auftritt in Melle den Fans die erste Gelegenheit, das neue Zweitligateam des VfL aus nächster Nähe zu erleben. Neben dem sportlichen Auftakt dürfen sich die Zuschauer nach dem Schlusspfiff auch auf Autogramme und Fotos mit den Spielern freuen.