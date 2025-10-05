Debütierte am Freitag: VSG Altglienicke holt Sturm-Riesen

Als die VSG Altglienicke am Freitag bei der BSG Chemie Leipzig gastierte, fiel ein Mann besonders auf. Schon auf dem Aufstellungsbogen tauchte er überraschend auf, später sollte er auch auf dem Platz in Erscheinung treten. Die Rede ist von Elidon Qenaj. Der großgewachsene Stürmer, der laut offiziellen Angaben 1,98m misst, ist neu beim Berliner Regionalligisten und feierte am Tag der Deutschen Einheit sein Debüt, auch wenn das sportlich für die VSG in die Hose ging.

In der 69. Minute brachte Trainer Ersan Parlatan Qenaj für Schickersinsky. Zu diesem Zeitpunkt lag Altglienicke bei den angeschlagenen Leutzschern bereits 2:0 zurück. Qenaj sollte mit seiner körperlichen Präsenz im Sturmzentrum für eine mögliche Wende sorgen. Dass die Partie nur zwei Minuten später nach dem dritten Tor von Leipzigs Stanley Ratifo gelaufen sein sollte, vermieste das Debüt des Kosovaren, den Altglienicke am heutigen Sonntag nun auch offiziell vorstellte.