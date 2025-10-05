Debütierte am Freitag: VSG Altglienicke holt Sturm-Riesen

Die VSG Altglienicke hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen vereinslosen Stürmer verpflichtet.
Als die VSG Altglienicke am Freitag bei der BSG Chemie Leipzig gastierte, fiel ein Mann besonders auf. Schon auf dem Aufstellungsbogen tauchte er überraschend auf, später sollte er auch auf dem Platz in Erscheinung treten. Die Rede ist von Elidon Qenaj. Der großgewachsene Stürmer, der laut offiziellen Angaben 1,98m misst, ist neu beim Berliner Regionalligisten und feierte am Tag der Deutschen Einheit sein Debüt, auch wenn das sportlich für die VSG in die Hose ging.
In der 69. Minute brachte Trainer Ersan Parlatan Qenaj für Schickersinsky. Zu diesem Zeitpunkt lag Altglienicke bei den angeschlagenen Leutzschern bereits 2:0 zurück. Qenaj sollte mit seiner körperlichen Präsenz im Sturmzentrum für eine mögliche Wende sorgen. Dass die Partie nur zwei Minuten später nach dem dritten Tor von Leipzigs Stanley Ratifo gelaufen sein sollte, vermieste das Debüt des Kosovaren, den Altglienicke am heutigen Sonntag nun auch offiziell vorstellte.
Qenaj wurde beim VfB Stuttgart und dem 1. FC Heidenheim ausgebildet, kam unter Frank Schmidt in der Saison 22/23 zu drei Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga, fiel dann lange mit einer Knieverletzung aus. Seit dem Sommer 2024 war der 22-Jährige vereinslos, konnte so nun auch nach Ende des Transferfensters problemlos bei Altglienicke unterschreiben und bietet künftig eine weitere Alternative in der Offensive des Regionalliga-Fünften.
„Nach meiner langen Knieverletzung freue ich mich jetzt umso mehr auf einen neuen Abschnitt. Ab dieser Saison spiele ich für Altglienicke und bin bereit, wieder alles zu geben. Danke an alle, die mich in der schweren Zeit unterstützt haben. Jetzt heißt es voller Fokus auf das, was kommt", sagt der Angreifer.